Россияне готовят провокацию против Коордштаба по вопросам военнопленных, – ГУР
Оккупанты пытаются всячески дестабилизировать ситуацию внутри Украины. В частности, усилия врага направлены на подрыв доверия граждан к государственным структурам.
Главное управление разведки предупредило, что Россия готовит провокацию против Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, передает 24 Канал.
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Что планируют сделать россияне
Разведчики сообщили, что противник планирует распространить сфальсифицированные документы с эмблемами Коордштаба, где говорится о Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
️Указанные материалы не соответствуют стандартам документооборота, содержат фамилии должностных лиц, которые не имеют отношения к Коордштабу, и вымышленные названия якобы региональных подразделений. Грубо сфальсифицированные, такие бумаги не выдерживают никакой критики,
– отметили в ГУР.
Ведомство объяснило, что таким образом враг пытается манипулировать семьями пленных и пропавших без вести. Украинцев призвали не доверять непроверенным лицам и организациям, которые могут предлагать помощь.
Также их просят сообщать правоохранителям о любой попытке требовать деньги за "услуги", связанные с пленными.
Обратите внимание! Абсолютно вся помощь специалистов Координационного штаба является бесплатной.
Напомним, недавно, в ГУР раскрыли ужасные факты обращения с жителями оккупированных территорий. Российская армия незаконно мобилизует мужчин с ВОТ, которые попадают под жестокую "дедовщину" в воинских частях врага.