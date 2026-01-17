Россия рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС Украины, –ГУР
- Россия планирует атаковать подстанции, обеспечивающие работу украинских АЭС.
- По состоянию на январь 2025 года Россия разведала 10 объектов критической энергетической инфраструктуры в 9 областях Украины.
Оккупанты готовят новые подлые удары по Украине. Враг хочет атаковать подстанции АЭС, чтобы погрузить нашу страну в тотальную темноту и заставить капитулировать.
Кремль планирует атаковать подстанции, обеспечивающие работу украинских АЭС. Об этом говорится в заявлении Главного управления разведки, передает 24 Канал.
Что нового задумал противник против Украины?
Уничтожив и выведя из строя эти подстанции, Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские украинцы тотально оказались без света и тепла.
По состоянию на середину января 2025 года Россия разведала 10 соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в 9 областях Украины.
Намерения кремля атаковать подстанции, чтобы таким гибридным способом уничтожить генерацию на АЭС Украины, в очередной раз свидетельствуют о геноцидном характере войны России против Украины,
– отметили в разведке.
Напомним, что накануне Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новым массированным атакам на Украину и призвал реагировать на воздушные тревоги.
Только за прошлый год агрессор нанес 612 целенаправленных комбинированных ударов по украинской энергетике. В Украине не осталось ни одной электростанции, которую не атаковал бы враг.
По словам министра Дениса Шмыгаля, обстрелами выбиты тысячи мегаватт генерации. "Никто в мире никогда не сталкивался с таким вызовом", – подчеркнул он.
Заметим, что в результате недавних атак Хмельницкая и Ровенская АЭС снизили свои мощности.
Что известно о ситуации в энергетике Украины?
- В энергетике Украины ввели чрезвычайное положение. Это означает, что правительство максимально упростит все, что касается подключения резервного энергетического оборудования к сетям.
- Местные власти всех регионов Украины должны сократить потребление электроэнергии, в частности, ограничив внешнее освещение улиц, зданий и территории.
- Дома с электроотоплением приравняли к объектам критической инфраструктуры. Власти решили не выключать свет в таких домах, за исключением аварийных ситуаций.
- По состоянию на 17 января сложнейшей остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области графики почасовых обесточений пока не действуют. Из-за непогоды остаются обесточенными 20 населенных пунктов в Киевской области.