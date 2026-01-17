Россия рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС Украины, –ГУР

Оккупанты готовят новые подлые удары по Украине. Враг хочет атаковать подстанции АЭС, чтобы погрузить нашу страну в тотальную темноту и заставить капитулировать.

Кремль планирует атаковать подстанции, обеспечивающие работу украинских АЭС. Об этом говорится в заявлении Главного управления разведки, передает 24 Канал.

Что нового задумал противник против Украины?

Уничтожив и выведя из строя эти подстанции, Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские украинцы тотально оказались без света и тепла.

По состоянию на середину января 2025 года Россия разведала 10 соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в 9 областях Украины.

Намерения кремля атаковать подстанции, чтобы таким гибридным способом уничтожить генерацию на АЭС Украины, в очередной раз свидетельствуют о геноцидном характере войны России против Украины,

– отметили в разведке.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новым массированным атакам на Украину и призвал реагировать на воздушные тревоги.

Только за прошлый год агрессор нанес 612 целенаправленных комбинированных ударов по украинской энергетике. В Украине не осталось ни одной электростанции, которую не атаковал бы враг.

По словам министра Дениса Шмыгаля, обстрелами выбиты тысячи мегаватт генерации. "Никто в мире никогда не сталкивался с таким вызовом", – подчеркнул он.

Заметим, что в результате недавних атак Хмельницкая и Ровенская АЭС снизили свои мощности.

Что известно о ситуации в энергетике Украины?