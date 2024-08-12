Настоящая катастрофа для России: чего сейчас боится Кремль
Источник:Виталий Портников
Издание Forbes заявило, что украинские войска, которые зашли на территорию Курской области, окапываются там. Так они демонстрируют желание закрепиться на уже контролируемых ими территориях. Каждый день торможения российской армии с контратакой позволяет украинцам еще плотнее и серьезнее подготовиться к встрече с вражескими войсками.
Враг готовится к серьезным испытаниям
Можно считать, в Курской области пройдет еще одна линия фронта. Это не означает, что украинские войска не могут дальше наступать на территории России и не означает, что россияне не будут пытаться контратаковать украинские позиции. Однако это будет еще одной серьезной проблемой не только для Кремля, но и для российской армии.
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Возникает вопрос – достаточно ли у ВС России резерва, чтобы одновременно атаковать в Донецкой области Украины, пытаться остаться на своих позициях в Харьковской области и также контратаковать в Курской области, осознавая, что там будет создана серьезная линия защиты со стороны ВСУ.
Мы помним, насколько тяжелыми являются бои за укрепленные районы. Именно такой укрепленный район ВСУ пытаются создать в Курской области. Кроме того, появляется информация, что может быть аналогичный прорыв в Белгородской области. Так это или нет – это другой вопрос. Однако даже российские пропагандисты говорят, что такой прорыв стал бы настоящей катастрофой для российского политического руководства. Тогда бы возник еще один достаточно серьезный фронт в непосредственной близости к Харьковщине.
Неизвестно, состоится ли прорыв ВСУ еще на территории Белгородской области. Но сам повод такого прорыва заставляет российское военное командование готовиться к возможным испытаниям на территории Белгородской области.
Российское военное командование может бояться прорыва границы в трех областях России:
- Белгородской,
- Курской,
- Брянской.
Даже если таких прорывов и не будет.
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Достаточно будет ДРГ
В то же время украинское командование может заниматься даже не прорывами, а отправкой ДРГ в приграничные поселки России. Все для того, чтобы создать у врага угрозу прорыва и заставить его дислоцировать собственные войска не на той территории, откуда нужно выбивать украинские силы, а на той территории, откуда они потенциально могут прорваться.
Таким образом генштаб России будет снова медлить с возможной атакой на позиции украинских войск на территории Курской области.
Мы не можем судить о реальных целях операции по прорыву в Курской области, однако даже просто рейд демонстрирует беспомощность России, которая не смогла защитить собственную суверенную территорию от атаки противника. Это психологический шаг, который напоминает и Кремлю, и россиянам о ситуации с неэффективностью режима Путина.
В то же время закрепление на территории России – это момент не демонстрации, а войны. Многое будет зависеть от того, какая из армий сможет реально вынести преференции от такого большого и растянутого фронта.
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Надо тоже понимать, что и для украинской армии есть непростые задачи. Ей нужно будет оборонять и территорию на Востоке Украины, где оккупанты будут пытаться и дальше прорываться, чтобы перерезать стратегические для украинских войск коммуникации в Донецкой области. Также есть позиции в Харьковской области, которые тоже приходится защищать от россиян. А будет еще третий участок – в Курской области.
Такой большой растянутый фронт станет большим испытанием для армий обоих государств.