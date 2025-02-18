В Европе военные уже видят подготовку России к большей войне, чем в Украине, – Кулеба

Европейские военные, в частности немецкие, уже предупреждают о подготовке России к более масштабному конфликту, чем война в Украине. Однако политики просят воздержаться от публичных заявлений, чтобы не пугать избирателей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в интервью BBC News Украина. К слову, президент Владимир Зеленский уверен, что Путин не остановится на Украине.

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Европейцы заявляют о подготовке России к большей войне

Украина уже не является единственной, кто предупреждает о подготовке России к значительно более масштабной войне, чем та, что продолжается на украинской территории. Об этом открыто заявляют, в частности, немецкая разведка и другие европейские страны. Однако политики призывают военных не поднимать шум.

В Европе военные уже видят подготовку России к большему конфликту, чем война в Украине. Хотя казалось, куда еще больше. Политики им говорят: "Сидите и молчите, не пугайте избирателей",

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он также отметил, что политики и военные всегда по-разному воспринимают ситуацию.

"Мы выросли на фразе, что "лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих". Но я не встречал людей, которые действительно научились на чужих ошибках. Пока сам головой не ударишься, или по лбу не дадут, люди не просыпаются. К сожалению, так устроен мир", – объяснил он.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в 2025 году россияне собираются пополнить свою армию на 150 тысяч солдат. По его мнению, они могут начать наступление на Польшу и Литву с территории Беларуси.

В Центре противодействия дезинформации также считают, что Россия способна начать войну против этих стран через 4 – 6 лет. Андрей Коваленко объяснил, что оккупанты уже осуществляют провокации в Европе.