Избегают этого с 2023 года: при каком условии россияне пойдут на масштабное наступление

Аналитики Института изучения войны считают, что Россия весной может осуществить новое масштабное наступление на Юге и Востоке Украины. В то же время россияне последние месяцы не прекращали постепенно продвигаться на этих направлениях.

Об этом рассказал 24 Каналу израильский военный обозреватель Давид Шарп, оценив возможности России по осуществлению крупной наступательной операции. Он предположил, к каким действиям оккупанты могут прибегнуть на фронте весной.

К теме Наступать некому: FT раскрыли реальные масштабы потерь в российской армии

Какой замысел России на Востоке и Юге Украины?

Шарп отметил, что россияне не прекращали наступать на Востоке, в частности в районе Славянско-Краматорской агломерации, Константиновки и Дружковки. А также на Юге – с Востока – в сторону Гуляйполя и с Запада – в сторону Запорожья.

"Замысел России можно трактовать как намерение создать клещи и срезать украинскую линию обороны, которая долгое время была стабильной с центром в Орехове, приблизиться к Запорожью и захватит часть Запорожской области", – заметил он.

К слову. Как сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, в течение недели враг осуществляет большие переброски и накопления живой силы и подразделений на Запорожском направлении. До этого подобное россияне осуществляли в районе Гуляйполя. Также они концентрируются в районе Орехова, Васильевки. Это соответствует планам России продвинуться в сторону Запорожья.

Зимой из-за погодных условий или из-за ротации потерь возникают те или иные паузы, но в целом активность россиян не прекращалась. И весной, по мнению военного обозревателя, когда будут благоприятные условия, когда они немного накопят резервов, эта активность может усилиться.

Относительно масштабного наступления, а речь идет о попытке ввести большие силы на узком участке с далеко идущими целями, чтобы осуществить глубокий прорыв или окружение, то исключать этого нельзя. Однако это то, чего российская армия избегала с начала своего наступления осенью 2023 года,

– подчеркнул Шарп.

Одноразовые введения больших резервов, в частности механизированных, – это не то, что умеют россияне в условиях этой войны, когда масштабно применяются беспилотники и артиллерия. Однако они могли бы попробовать это сделать, по его мнению, если бы им удалось нащупать слабое место и организовать прорыв на каком-то участке фронта.

Поэтому разведка должна быть бдительной – нужно следить за накоплением сил, и если это произойдет в месте для масштабной и быстрой попытки наступления, то нужно встретить его соответствующим образом,

– подчеркнул Давид Шарп.

Однако, по словам военного обозревателя, он ждет просто активизации наступательных действий россиян примерно там, где они движутся сейчас. Это может произойти в больших масштабах, чем сегодня, при более благоприятных условиях и с привлечением немного большего количества сил.

Что известно о вероятном наступлении России весной 2026 года?