В ожидании "худшей зимы": как Украина готовится противостоять массированным обстрелам России

Россия накапливает ракеты для ударов по критической инфраструктуре и военным стратегическим объектам Украины. Поэтому Силы обороны должны готовиться к определенным рискам этой зимой.

В то же время, в Украине запустили производство новых ударных дальнобойных беспилотников, похожих на "Шахеды". А потому готовиться следует и россиянам. Детальнее о том, чего ждать зимой рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Россия переходит на военные рельсы

Британская разведка уверяет, что Россия платит все большую экономическую цену за войну против Украины. Мол, инфляция в России выросла до 6% в сентябре 2023 года по сравнению с 5,3% в августе.

Это было вызвано ростом потребительских цен, таких как продукты питания и топливо. Следовательно, высокая инфляция почти наверняка приведет к увеличению расходов на финансирование войны против Украины.

Также аналитики сочли, что Центробанк России увеличил базовую процентную ставку до самого высокого показателя с мая 2022 года.

Это в свою очередь приведет к увеличению стоимости заимствований для российских потребителей, а также отразится на расходах российского правительства на обслуживание долга.

Поэтому аналитики британской разведки уверяют, что у России есть риск так называемого "перегрева" экономики, после которого наступает неизбежная рецессия.

Украина перед зимой делает акцент на ПВО

Однако это означает, что Россия быстро переходит на военные рельсы. Поэтому Украина нуждается в еще большей поддержке со стороны партнеров.

Президент Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Украина рассматривает возможность изменения своей стратегии войны с Россией.

Как говорит Зеленский, наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по России.

Президент в очередной раз отверг любые разговоры об уступках России, а также опроверг недавние заявления американских военных, других союзников и даже главнокомандующего ВСУ о том, что война зашла в тупик после 20 месяцев яростных боев.

В то же время, Зеленский уверен, что наступление ВСУ может значительно ускориться, если Украина получит больше систем ПВО.

В этом отношении есть неприятная деталь. Дело в том, что формально Украина получила весь номенклатурный список ПВО, о котором договаривалась с западными партнерами. Но этих систем нужно больше по количеству.

Об этом заявил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. В частности, по его мнению, Украина нуждается больше в таких системах как Patriot, SAMP/T IRIS-T, NASAMS, чтобы защитить страну и те объекты, которые враг будет пытаться атаковать и уничтожить.

То есть, Запад действительно поставил нам лучшие образцы ПВО, например Patriot. Но две батареи Patriot – это очень мало для Украины. Поэтому когда наши партнеры говорят о том, что передали Украине самые современные системы ПВО, им постоянно нужно напоминать об их количестве.

Подобный тезис озвучил и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Welt. Кулеба заверил, что Украина готовится к самой плохой зиме. Поэтому готова "закрыть глаза" на нежелание Германии передавать крылатые ракеты Taurus, если Берлин обеспечит нашу страну дополнительными системами ПВО.

В Германии намекнули, от чего зависит решение по Taurus

Впрочем, к сожалению, похоже, что вопрос передачи ракет Taurus не будет решен в ближайшее время.

После признания этого факта Кулебой, уже министр обороны Германии Борис Писториус заявляет, что Германия еще не определилась в вопросе поставки Украине дальнобойных ракет из-за того, что там считают, что это вооружение не сможет кардинально изменить ход войны.

Вместе с тем, Писториус в очередной раз намекнул, что Германия ожидает поначалу такого шага от США. Мол, те ракеты ATACMS, которые передали США, имеют дальность 160 км, а вот Taurus – 500 км и это совсем другая система.

Украина создала свой улучшенный "Шахед"

В то же время Дмитрий Кулеба заверил, что украинский военно-промышленный комплекс активно наращивает производство всех видов вооружений, чтобы меньше зависеть от союзников.

По его словам, трудно прогнозировать, что будет в 2024 году на фоне выборов в США, поэтому Украина вкладывает огромные средства в собственное производство всех видов вооружений, значительно наращивая объемы выпуска и милитаризируя нашу экономику.

И сегодня есть хорошие новости о развитии украинского ВПК. Государственный концерн "Укроборонпром" запустил серийное производство новых ударных дальнобойных беспилотников.

Технические и функциональные характеристики украинских дронов выше, чем у иранских аналогов типа Shahed. Об этом заявил генеральный директор госконцерна Герман Сметанин.

Еще в конце прошлого года в "Укроборонпроме" рассказывали о том, что Украина разработала дрон, похожий на иранский "Шахед", но с важным улучшением, и наш беспилотник сможет атаковать цели несколько раз.

Также тогда в "Укроборонпроме" анонсировали появление на вооружении ВСУ боеприпаса, способного поражать цели на расстоянии до 1000 километров, имея вес около 75 килограммов.

И вот теперь эти дроны запустили в серийное производство. Эта новость полностью коррелируется со вчерашним заявлением от командования Сил обороны о том, что ВСУ готовятся к масштабным атакам дронами по территории России.

Россия готовится к массированным обстрелам

Россия тоже готовится к зиме. По данным украинской разведки, сейчас у России в запасах приблизительно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, которые могут поражать объекты на расстоянии более 350 километров.

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, речь идет об ориентировочно 165 "Калибрах", примерно 160 единиц Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью, около 290 единиц "Искандер-М" и "Искандер-К", ориентировочно 80 "Кинжалов", а также 150 ракет Х-22/Х-32.

Здесь и кроется очень неприятная и опасная деталь. Скибицкий уточнил, что в прошлом году показатели были почти такими же. Это свидетельствует о том, что России удалось наладить производство ракет и поддерживать его на достаточном уровне для накопления запаса ракет.

В Воздушных силах ВСУ также уверяют, что Россия накапливает ракеты для ударов по критической инфраструктуре и военным стратегическим объектам Украины уже зимой.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат напомнил, что довольно долгое время не было обстрелов крылатыми и баллистическими ракетами, которые являются дальнобойными. Поэтому выводы очевидны – Россия готовится.

В конце концов в ГУР говорят, что массированные удары по энергетике в Украине могут начаться после наступления холодов. И это будут не такие примитивные атаки, как в прошлом году. По словам генерал-майора Вадима Скибицкого, враг будет использовать как ракеты, так и дроны.