Новые окопы видны со спутника: как Крым готовят к наступлению ВСУ

Во временно оккупированном Крыму Россия готовится к обороне и массово строит защитные сооружения. Российские окопы уже видны за Чонгаром, возле российского пункта пропуска "Армянск", в районе Перекопского вала.

Журналисты "Схем" и проекта "Крым.Реалии" зафиксировали их также в глуби полуострова. Оборона россиян видна на новых фотографиях со спутника, пишет 24 Канал.

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Россия готовится к обороне в Крыму

Оборонные постройки во временно оккупированном Крыму россияне начали строить в ноябре 2022 года. Так называемый "председатель" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявлял, что строится "масштабная линия обороны", однако она "нестандартна и асимметрична".

Первые оборонительные сооружения заметили в районе Перекопского перешейка. Уже весной 2023 года укреплений стало больше:

сразу за админграницей, в районе российского пункта пропуска "Армянск" и в районе Перекопского вала обустроена двойная линия окопов;

за Чонгаром, возле села Тургенево видна разветвленная система фортификаций с двух сторон от трассы Е-105 и возле озера Сиваш.

В общем в треугольнике Медведевка – Джанкой – Армянск сосредоточено до 20 батальонных тактических групп,

– заявил Александр Коваленко.

Украинская разведка сообщила, что больше всего укрепляют именно Север Крыма. Далее за Перекопским перешейком вглубь Крымского полуострова создаются новые линии обороны:

сеть окопов расположена с двух сторон трассы Е-97 и возле села Филатовка;

за селом Ишунь возле дороги в сторону села Воронцовка вместо лесополосы тоже теперь окопы.

За Армянском вглубь полуострова также есть новые фортификации: телеграм-канал "Крымский ветер" показал, что по дороге от села Ишунь до Военки роют окопы. Также у моста через реку Чатырлык завезли больше вагона леса для опалубок.

Кроме того, в селе Межводное уже заминировали 4 километра местного пляжа, там есть три опорных пункта. Также оборона уже появилась:

на пляжах у Евпатории – там прорыто уже не менее 7 километров окопов;

ближе к центру полуострова – у Гвардейского, где есть военная авиабаза и аэродром;

возле аэропорта Бельбек;

возле села Батальное и Приморское, где "зубы дракона" в три ряда.

Оборонительными сооружениями россияне фактически отрезают Керченский остров. Возле трассы Е-97 за селом Батальное видны новые окопы и капониры для техники.

Окопы россиян во временно оккупированном Крыму

Также во временно оккупированном Крыму в феврале активно искали работников для облицовки окопов.

Россия в Крыму уже "села" в оборону, а это значит, что они готовятся к защите, к контрнаступлению ВСУ,

– заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Украинский военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко пояснил, что все эти оборонительные сооружения будут уничтожены во время постоянного методического поражения со стороны Вооруженных сил Украины.