россия накапливает большое количество зенитных ракет у границы с Украиной, – СтратКом ВСУ

россия концентрирует у границ с Украиной и на оккупированных территориях большое количество нового оружия. Речь идет, в частности, о транспортно-пусковых контейнерах с зенитно-управляемыми ракетами к зенитно-ракетному комплексу С-300.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ. В ведомстве предупреждают, что таким образом россия готовится к массированному обстрелу территории Украины 24 августа.

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российские эшелоны движутся к украинским границам

СтратКом пишет, что еще в начале августа из Улан-Удэ вышел эшелон с боеприпасами – всего 28 вагонов. Ими оккупанты переправляют ракеты для зенитно-ракетного комплекса С-300. Всего известно о 32 зенитно-управляемых ракетах. К границе с Украиной эшелон прибудет ориентировочно в 20-х числах августа.

Кроме того, к середине августа из арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в российском городе Котово было изъято более 120 контейнеров с ракетами к ЗРК С-300. Также немалый склад для хранения оружия и техники россияне обустроили в районе Джанкоя. По предварительным оценкам, там хранилось около 440 транспортно-пусковых контейнеров к зенитно-ракетному комплексу С-300.

После инцидента в Джанкое пока трудно сказать, были эти ТПК уничтожены полностью, частично или вообще – нет,

– добавляют в СтратКоме.

Оружие поступает и из беларуси

Угроза массированного обстрела территории Украины, как минимум, ракетами С-300 очевидна. С учетом прибытия ряда эшелонов до 20 числа, очевидно и то, что они концентрируются до 24 августа.

В Зябровке (беларусь) в 22 километрах от границы с Украиной также наблюдается накопление оружия. Концентрация ракет к С-300 и общее количество транспортно-пусковых контейнеров превышает 60 единиц.

К тому же белорусская армия продолжает военные учения у украинских границ. Однако вероятность открытия еще одного фронта, по мнению советника министра внутренних дел Ростислава Смирнова, – невелика.

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