Россия в состоянии аффекта: в ОП оценили вероятность теракта на ЗАЭС
Российские захватчики готовятся к вероятным терактам на Запорожской АЭС и заводе "Крымский титан". Ситуация очень серьезная и опасная.
Вероятность теракта велика, однако Украина делает все возможное для того, чтобы предотвратить катастрофу. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.
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Важно говорить и помнить
Пока нет 99 процентной уверенности, что россияне совершат теракт на Запорожской АЭС или на заводе "Крымский титан". Однако украинцы должны говорить об этом и не забывать.
Важное значение имеет то, что мы и президент обсуждаем в публичном пространстве и то, что с партнерами при личных общениях обсуждается. Я так понимаю, что по неформальным каналам и России кое-что объясняют,
– сказал Подоляк.
Вся российская элита находится в аффективном, нестабильном психоэмоциональном состоянии и не руководствуется рациональными доказательствами. Мятеж главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина вернул этот аффект на внутренний рынок.
Россияне теперь на себя смотрят и понимают, что надо как-то из этого всего выходить, потому что это может привести к личным катастрофам. Все развивается не по сценарию, о котором часто упоминает Путин или кто-нибудь из его окружения.
"Этот аффект может развернуться во благо для нас", – добавил советник главы ОПУ.
Как Украина пытается предотвратить теракты россиян на ЗАЭС и заводе "Крымский титан": смотрите видео
Россия готовит теракт на ЗАЭС: последние новости
- 20 июня глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Россия дополнительно заминировала охладитель на Запорожской АЭС. Уже 25 июня стало известно, что Россия утвердила план теракта на станции, который может привести к выбросу радиации.
- Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что россияне готовят теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. 23 июня Совет Безопасности ООН провела заседание, посвященое этому вопросу.
- Президент США Джозеф Байден отреагировал на подготовку России к возможному теракту. Однако через несколько дней представители Соединенных Штатов заявили, что сейчас не видят готовности России взорвать АЭС