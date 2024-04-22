Не стратегия и не "интересная идея": Зеленский объяснил, для чего Путину война против стран Балтии

Владимир Зеленский выразил обеспокоенность относительно возможной агрессии России против Балтийских стран. По его словам, это может произойти в случае украинского поражения.

На фоне новостей о постоянных атаках российской армии президент Зеленский в интервью для международного телеканала сделал важное заявление. Он убежден, что в случае неудачи Украины в противостоянии с Россией, страны Балтии могут стать следующей мишенью для агрессии Кремля.

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Для чего Путину распространение войны

Глава государства подчеркнул, что амбиции Путина не ограничиваются только Украиной. Он отметил, что российский лидер стремится восстановить влияние бывшего Советского Союза, и это может привести к эскалации в Европе.

Если Украина не выстоит, то Путин точно вторгнется в балтийские государства. Не потому, что есть какая-то "интересная идея" или стратегия, а потому, что Путин хочет вернуть влияние Советского Союза,

– констатировал Зеленский.

Президент Украины также обратил внимание на то, что членство в НАТО не является сдерживающим фактором для России, поскольку Путин не боится Альянса. Зеленский считает, что после Балтии потенциальной целью агрессии могут стать Польша и часть Германии, что ставит под сомнение безопасность всей Европы.

Выражая свои опасения, Зеленский призвал международное сообщество к большему вниманию и реакции на действия России, а также поддержке Украины. Он акцентировал, что нашему государству нужны дальнобойные ракеты, артиллерийские системы и ПВО для перехвата инициативы на фронте.

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В этом же интервью для NBC News украинский президент вспомнил о данных разведки, которая отмечает, что уже к началу лета российская армия готовит большое наступление. По словам Зеленского, перед этим захватчики планируют захватить важный город в Донецкой области. Собственно, Часов Яр.

В то же время глава нашего государства уверяет, что украинские военные готовятся отвечать на будущие наступательные действия оккупантов, а также ждут оружие от союзников. Палата представителей США 20 апреля приняла пакет военной помощи на 60 миллиардов долларов.

Аналитики убеждены, что американское оружие поможет Силам обороны сдержать наступление захватчиков. Они называют поворотным решение нижней палаты Конгресса, но вместе с тем отмечают: этого мало – нужно делать больше, а поддержка Украины со стороны Запада должна быть системной.