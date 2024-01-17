Не сценарий успеха: Россия действительно может готовить вторжение в НАТО
Скорее всего, Россия готовится к войне с Североатлантическим альянсом. Страна-агрессор может решиться на этот иррациональный шаг из отчаяния.
Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, комментируя материал Bild. Однако описанный там сценарий с продвижением российских войск вплоть до западной границы Украины теперь кажется маловероятным – это было реально только в начале полномасштабного вторжения.
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"Я думаю, что это будет индикатором не серьезных успехов, а того, что им становится достаточно плохо", – отметил Мусиенко.
Можно предположить, что речь идет о таком хулиганском поступке, как ядерный удар. К слову, The Wall Street Journal сообщало, что в Беларуси завершают развертывание тактического ядерного оружия России.
В НАТО назвали материал Bild "учебным сценарием"
Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс заявил, что в материале Bild говорится исключительно об учебном сценарии, который всегда оперирует вымышленной ситуацией.
В то же время учения проводят именно с целью отработать все возможные сценарии и оценить потенциал.
Но Россия может готовиться к этому. Это должно быть понятно немецкому обществу и других стран НАТО. Не хотите отправлять 300 тысяч своих военных на войну против России – дайте 130 ракет Taurus Украине в этом месяце. Дайте другое оружие, чтобы уничтожать возможности России здесь и сейчас,
– подчеркнул Мусиенко.
Однако не может не радовать, что России дали четкий сигнал: у НАТО есть план. Если страна-агрессор решится распространить агрессию за пределами Украины, она получит мощный ответ.
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