Украинские хакеры получили в распоряжение письмо председателя Госдумы России к Владимиру Путину. Планы социально-политической трансформации России показывают, что Москва уже готовится к еще большей войне.

Соответствующее письмо датировано 30 ноября 2023 года, что показывает, что в переизбрании Владимира Путина никто не сомневается – еще в конце прошлого года власть формировала планы на послевыборный период.

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Трансформация России

Украинские активисты группы "Кибер Сопротивление" получили доступ к почте помощника директора Института научной информации по общественным наукам. В частности, там удалось найти письмо председателя Госдумы Вячеслава Володина президенту Путину с предложениями внедрять концепцию "дезападизации" в России после выборов.

Письмо Вячеслава Володина к Владимиру Путину / InformNapalm

В документе содержатся как классические байки о "неоколониалистах Запада и денацификации киевского режима", так и более интересная информация. В нем Володин указывает, что Россия нуждается в трансформации мероприятий, которые усилят ее перед будущими вызовами. Речь идет о так называемой "дезападизации". Так, она содержит следующие пункты:

усиление огосударствления экономики, когда все сырьевые отрасли переходят в собственность государства;

суверенизацию науки, культуры и искусства, повышение в их развитии роли государства;

усиление цензуры, в частности на ТВ и в Интернете;

решение вопроса оппозиционных движений;

умеренную клерикализацию общества в рамках возможного.

По мнению председателя Госдумы, такие шаги помогут трансформировать общество и перейти к ускоренной мобилизации в послевыборный период. Соответствующие комитеты уже готовы приступить к наработке законопроектов. Важно также то, что соответствующую концепцию уже согласовал первый заместитель Главы Администрации президента России Сергей Кириенко.

В документе "ИНИОН" концепция описана более подробно, однако это трудно назвать стратегией – она содержит сборник пропагандистских тезисов. Однако интересно, то, что россияне пишут, что "после завершения СВО в Украине противостояние с Западом не прекратится, а только усилится". Фактически, это подтверждение, что Россия не планирует останавливаться на Украине.

Угроза войны России и НАТО