Россия готовится к большей войне: хакеры перехватили переписку председателя Госдумы с Путиным
Источник:InformNapalm
Украинские хакеры получили в распоряжение письмо председателя Госдумы России к Владимиру Путину. Планы социально-политической трансформации России показывают, что Москва уже готовится к еще большей войне.
Соответствующее письмо датировано 30 ноября 2023 года, что показывает, что в переизбрании Владимира Путина никто не сомневается – еще в конце прошлого года власть формировала планы на послевыборный период.
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Трансформация России
Украинские активисты группы "Кибер Сопротивление" получили доступ к почте помощника директора Института научной информации по общественным наукам. В частности, там удалось найти письмо председателя Госдумы Вячеслава Володина президенту Путину с предложениями внедрять концепцию "дезападизации" в России после выборов.
Письмо Вячеслава Володина к Владимиру Путину / InformNapalm
В документе содержатся как классические байки о "неоколониалистах Запада и денацификации киевского режима", так и более интересная информация. В нем Володин указывает, что Россия нуждается в трансформации мероприятий, которые усилят ее перед будущими вызовами. Речь идет о так называемой "дезападизации". Так, она содержит следующие пункты:
- усиление огосударствления экономики, когда все сырьевые отрасли переходят в собственность государства;
- суверенизацию науки, культуры и искусства, повышение в их развитии роли государства;
- усиление цензуры, в частности на ТВ и в Интернете;
- решение вопроса оппозиционных движений;
- умеренную клерикализацию общества в рамках возможного.
По мнению председателя Госдумы, такие шаги помогут трансформировать общество и перейти к ускоренной мобилизации в послевыборный период. Соответствующие комитеты уже готовы приступить к наработке законопроектов. Важно также то, что соответствующую концепцию уже согласовал первый заместитель Главы Администрации президента России Сергей Кириенко.
В документе "ИНИОН" концепция описана более подробно, однако это трудно назвать стратегией – она содержит сборник пропагандистских тезисов. Однако интересно, то, что россияне пишут, что "после завершения СВО в Украине противостояние с Западом не прекратится, а только усилится". Фактически, это подтверждение, что Россия не планирует останавливаться на Украине.
Угроза войны России и НАТО
- В Европе ощутима атмосфера подготовки к возможному противостоянию с Россией. В частности, НАТО проводит на континенте крупнейшие учения со времен Холодной войны, к которым привлечено 90 тысяч военных из 32 стран. В своих сценариях военачальники НАТО открыто рассматривают Москву как врага.
- На Западе говорят, что в случае проигрыша Украины в полномасштабной войне против России мир почувствует неизбежные последствия. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что после Украины Кремль не остановится – тогда под угрозой окажутся страны Балтии. Это приведет к прямой войне НАТО и России.
- Немецкое правительство в отчете описало вероятный сценарий возможного конфликта неназванного агрессора с НАТО, основываясь на уроках полномасштабной войны России против Украины. Там назначают, что нападение агрессора есть вероятным. Сценарий включает 4 фазы: гибридное противостояние, развертывание войск, выборочные атаки и полномасштабное противостояние.