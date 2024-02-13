Россия готовится к войне с Западом в ближайшие десять лет, – разведка Эстонии

Россия неоднократно угрожала, что после того, как получит победу в Украине, то начнет кампанию против стран Запада. В разведке Эстонии оценили текущие угрозы.

Россия готовится к вооруженному противостоянию со странами Запада в ближайшее десятилетие. Сдержать это государство может наращивание вооруженных сил в ответ.

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Россия планирует удвоить численность войск

По оценкам главы крупнейшей немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall, Европе понадобится не менее десяти лет, чтобы обеспечить готовность к обороне от "агрессора, который хочет воевать с НАТО". Он подчеркнул, что сейчас арсеналы почти пустые.

Глава эстонской разведывательной службы Каупо Росин напомнил о планах России удвоить численность войск, размещенных вдоль границы с членами НАТО – Финляндией и балтийскими государствами – Эстонией, Литвой и Латвией.

Россия выбрала путь долгосрочной конфронтации, и Кремль, вероятно, предусматривает возможный конфликт с НАТО в ближайшее десятилетие или около того,

– сказал он.

В то же время Росин считает, что маловероятно, что Россия нападет на страны Запада в ближайший период, ведь ей нужно сохранять свое присутствие в Украине. Он отметил, что вероятность того, что Россия нападет, будет значительно меньше, если Запад будет готов.

По данным Reuters, Германия планирует разместить в балтийских странах 4800 военнослужащих в боевой готовности до 2027 года. Это станет ее первым постоянным иностранным контингентом со времен Второй мировой войны.

Глава эстонской разведки считает, что Запад движется в правильном направлении, однако он также отметил, что союзники должны увеличить поддержку Украины, чтобы обеспечить ее устойчивость в войне с Россией.

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