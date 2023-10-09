Спецслужбы России проводят кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке, – разведка

Российские спецслужбы проводят кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке. Так, вражеская страна использует нападение террористов ХАМАС на Израиль для масштабной провокации против нашего государства.

По данным украинской разведки, оккупанты могут запустить фейки. Так, россияне могут обвинить украинских военных в продаже западного оружия для террористов.

Важно Передает дроны и финансирует: Россия тесно сотрудничает с боевиками ХАМАС

Россия проводит кампанию по дискредитации Украины

Россия использует нападение террористов ХАМАС на Израиль для масштабной провокации против Украины,

– заявили в ГУР МО Украины.

Как стало известно, российское ГРУ уже передало террористам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, произведенное в США и государствах ЕС.

"Следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в продаже западного оружия для террористов на регулярной основе", – рассказали в разведке.

Таким образом, эти фейки должны лечь в основу ряда "разоблачительных публикаций" и "расследований" в западных СМИ. Российские спецслужбы планируют использовать соответствующие комментарии предателя украинской пограничной службы Руслана Сырова, недавно сбежавшего в Москву.

Очередная провокация врага нацелена на дискредитацию Вооруженных Сил Украины и полное прекращение военной помощи нашему государству со стороны западных партнеров,

– отметили в ГУР МО.

Россияне нашли у боевиков ХАМАС "украинское оружие"

Накануне россияне запустили фейк, что якобы палестинские террористы атакуют Израиль оружием из Украины. Они уверяют, что израильские военные задержали под Ашкелоном боевиков, у которых были "украинские протанковые гранатометы".

В Минобороны прокомментировали эту информацию. Там подчеркнули, что новая "басня" России – это некая попытка доказать собственную непричастность к террористам из ХАМАС.