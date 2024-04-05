Страна катится в террористическое болото, – Гудков о сотрудничестве России с Талибаном

Кремль хочет пригласить Талибан, который почти все страны признают террористической организацией, в Казань на форум "Россия – Исламский мир". Более того, Москва работает над тем, чтобы исключить Талибан из списка запрещенных террористических организаций.

В Россию уже приезжали и ХАМАС, и Хезболла, и Иран, а теперь очередь за Талибаном. Страна-оккупант хочет подчинить всех террористов. Другими словами – подмять под себя. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что таким образом Кремль пытается наладить с ними взаимоотношения.

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Налаживание отношений с диктаторскими режимами

Как отметил Гудков, если Москва отменит Талибану статус террористической организации, это усилит ощущение разгула терроризма в России. Вероятно, все постепенно будет превращаться в шоу, когда Кремль становится центром сотрудничества с террористическими структурами.

Страна катится в террористическое болото. Она и раньше, и сейчас ведет войну, но сегодня открыто демонстрирует готовность к сотрудничеству со всеми отвратительными террористическими режимами. "В полный рост", – как говорится,

– сказал российский оппозиционный политик.

Все террористические организации не субъекты и не являются самостоятельными политическими игроками. Это квазиструктуры, созданные диктаторскими государствами, например Иран. Через эти фальшивки Владимир Путин налаживает сотрудничество со странами-изгоями. Это полутеневой план сближения диктатур.

Талибан Возник в 1994 году в Афганистане как радикальное исламистское движение. Талибы воевали с армией США, однако вернулись к власти в Афганистане в 2021 году после вывода иностранных войск под руководством Америки, но до сих пор остаются в списке организаций, которые Россия признает террористическими. Однако в марте 2022 года Кремль установил дипломатические отношения с Афганистаном.

Ситуация в России: кратко