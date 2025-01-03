Россияне сейчас активно формируют переговорную позицию для будущего общения с администрацией Трампа. Делают они это привычным для себя способом – путем терроризма и сложных манипуляций.

Россия формирует переговорную позицию

Если вы думаете, что волна терроризма, которая прокатилась по США и Европе на днях, это случайность, то это очень и очень вряд ли. Об этом заявил Петр Олещук, информирует 24 Канал.

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Показательны последние теракты в Германии и США. В обоих случаях – это автомобили, врезаются в толпы, празднующих новогодне-рождественские праздники. Исполнители – "странные исламисты". Например, в США – это уроженец страны, который спустя 42 года жизни, в течение которых он был законопослушным гражданином и даже отслужил в армии, вдруг решил совершить теракт "ради ИГИЛ". Упоминание "ИГИЛ" здесь тоже показательно, потому что именно эта организация в этом случае максимально удобна для россиян.

Почему? Потому что россияне имеют опыт совместной войны против "ИГИЛ" вместе с США. А еще именно "ИГИЛ" якобы ответственна за теракт в российском "Крокусе".

Не удивлюсь, если от имени "ИГИЛ" случится еще один теракт в России до 20 января этого года. Затем Владимир Путин обратится к Дональду Трампу по "противодействию общей угрозе". Поэтому "ИГИЛ" – очень удобный повод для "объединения против общего врага".

Стоит напомнить, что тему "исламизма" россияне уже использовали ранее в отношениях с США. Например, когда добились развязывания рук в решении "чеченского вопроса". Тогда они смогли успешно "продать" Западу борцов за независимость Чечни как "исламистов". Это не соответствовало действительности, но очень удачно попало на тренды западного общественного мнения конца 90-х – начала нулевых.

Заметьте Украина избавилась от важнейшей зависимости от России

То, что сейчас говорит Мария Певчих (соратница Навального и так называемая "русская либералка – 24 Канал), тоже вписывается в схему "формирования переговорных позиций". Российские власти вполне могут предложить Трампу в качестве формальной "платы" за снятие санкций выпустить на Запад политзеков. Теоретически это можно было бы подать как "победу демократии". Для российского режима это ничего не будет стоить, потому что всех этих людей ФСБ просто нахватало для "выполнения плана", и они никому не нужны.

Коротко говоря, замысел россиян вырисовывается: договориться с Трампом, вынеся "украинский вопрос" за скобки. Мол, давайте договариваться по "реальным проблемам": борьба с терроризмом, санкции, обмены и т.д., а Украиной пусть занимаются европейцы.

Трудно сказать, насколько это все может сработать, но нет сомнений, что какие-то "кролики" еще присутствуют в шляпах российских "фокусников".

Никогда не надо забывать, что имеешь дело с террористами, манипуляторами и людьми, привычными к обработке сознания других людей.