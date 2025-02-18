У Путина цинично заявили, что хотят "мирно" достичь своих целей по Украине
Россия третий год убивает украинцев и захватывает их землю. Ежедневно оккупанты обстреливают гражданских различными видами вооружения. Несмотря на это в Кремле говорят, что хотят "мирным" путем достичь своих целей.
В столице Саудовской Аравии начались переговоры россиян и американцев по завершению войны в Украине. Между тем представитель Путина Дмитрий Песков отличился рядом циничных заявлений, передает 24 Канал.
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Что наговорили в Кремле
Так, в комментарии пропагандистам Песков отметил, что страна-агрессор "настроена на мирное решение" конфликта в Украине, в отличие от Европы и экс-президента США Джо Байдена.
️Главное для России – достичь своих целей в ситуации по Украине,
– подчеркнул чиновник.
Он добавил, что оккупанты рассчитывают добиться этого "преимущественно мирными средствами".
В то же время Песков заложил почву для отступления Кремля от будущих соглашений о прекращении войны. Он напомнил, что Путин, якобы, готов вести переговоры с "нелегитимным" Зеленским, но одновременно отметил о "необходимости серьезного обсуждения юридической фиксации договоренностей".
К слову, в Кремле испугались планов Европы создать свои вооруженные силы.