У столиці Саудівської Аравії стартували переговори росіян і американців щодо завершення війни в Україні. Тим часом речник Путіна Дмітрій Пєсков відзначився низкою цинічних заяв, передає 24 Канал.

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Що наговорили у Кремлі

Так, у коментарі пропагандистам Пєсков зазначив, що країна-агресорка "налаштована на мирне вирішення" конфлікту в Україні, на відміну від Європи і експрезидента США Джо Байдена.

️Головне для Росії – досягти своїх цілей у ситуації по Україні,

– наголосив чиновник.

Він додав, що окупанти розраховують домогтися цього "переважно мирними засобами".

Водночас Пєсков заклав ґрунт для відступу Кремля від майбутніх угод щодо припинення війни. Він нагадав, що Путін, буцімто, готовий вести переговори із "нелегітимним" Зеленським, але водночас зауважив про "необхідність серйозного обговорення юридичної фіксації домовленостей".

До слова, у Кремлі перелякалися планів Європи створити свої збройні сили.