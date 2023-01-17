Россия хочет собрать 500 тысяч мобилизованных: сможет ли Кремль снабдить всех оружием
По данным украинской разведки, в ближайшее время в России намерены мобилизовать еще полмиллиона военных. Однако это будет очень сложно для Кремля.
Такое мнение 24 Каналу выразил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он предположил, что российские власти не будут мобилизовывать сразу полмиллиона человек.
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Ступак считает, что руководство России будет прибегать к другим способам пополнить свою армию.
"Я думаю, что, возможно, это не будут 500 тысяч мобилизованных "чистыми". Там может быть определенная бюрократическая игра", – сказал экс-сотрудник СБУ.
Как Россия будет пополнять свою армию
Он напомнил, что осенью 2022 года в российскую армию призвали 120 тысяч срочников. В то же время в стране-агрессоре упростили процедуру поступления на контрактную службу.
Теперь россиянам не нужно полгода службы, чтобы подписать контракт. Пройдет немного времени – и всех этих срочников переведут на контрактную службу. Вот уже и пополнение армии на 120 тысяч,
– отметил Ступак.
По его словам, именно таким образом в России будут "набивать" количество военных.
Иван Ступак оценил вероятность новой мобилизации в России: смотрите видео
У оккупантов – проблемы с современным оружием
Руководство страны-агрессора пообещало, что обеспечит мобилизованным россиянам всех необходимых. Однако в действительности у Кремля могут возникнуть проблемы с обеспечением своих армейцев. Как отметил эксперт Украинского института будущего, российские власти более или менее могут закрыть потребности мобилизованных разве что в одежде и экипировке.
Да, не стоит недооценивать Россию. Враг сильный, они могут найти деньги и позаботиться об экипировке мобилизованных. Но то, что у них будет хорошее высокотехнологичное вооружение – это очень и очень маловероятно,
– отметил Ступак.
Он добавил, что уже сейчас у России проблемы с вооружением. В частности, врагу не хватает танков и бронетехники.
"Россияне все меньше и меньше используют такую технику на поле боя. В основном оккупанты посылают большое количество людей на украинские позиции. А вот поддержка со стороны техники все меньше и меньше", – сказал экс-сотрудник СБУ.
Россияне могут перевозить одежду и экипировку из Китая
Он напомнил, что российские грузовые самолеты Ил-76 регулярно летают в Китай.
"Вряд ли россияне возят самолетами оружие. А вот то, что таким образом перевозят одежду для военных, которую сшили в Китае, – вполне возможно", – отметил Ступак.
Он отметил, что в последнее время российские самолеты совершили десятки таких рейсов. Бывший сотрудник СБУ добавил, что Россия также может перевозить из Китая определенную экипировку и мелкую технику.
Мобилизация в России: коротко
- Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в январе в России стали разносить повестки на вторую волну мобилизации. Жданов предположил, что новая волна мобилизации в России состоится в конце февраля – марте.
- Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что у Путина нет другого выбора, кроме как проводить мобилизацию россиян. Ведь российскому диктатору нужны новые силы для продолжительной войны.
- Российский оппозиционный журналист Майкл Наки считает, что мобилизацию в России будут проводить снова и снова. Он предположил, что все будет происходить "втихую". Журналист считает, что Путин вряд ли решится заявить о переводе так называемой "специальной военной операции" в разряд "великой отечественной войны" и объявить о старте новой волны мобилизации на 500 тысяч человек.