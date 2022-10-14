Россия хочет модернизировать танки Т-62: Жданов сказал, выйдет ли у оккупантов это сделать

Россия несет значительные потери военной техники в войне в Украине, поэтому решила в течение 3 лет модернизировать 800 танков Т-62. Некоторым из этих боевых машин около полусотни лет и довести их до современного состояния практически невозможно.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он пояснил, что с момента производства этой модели прошло уже около 50 лет и, например, сталь, используемую для брони этого танка, меняли уже много раз.

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Россияне не смогут привести Т-62 к современному виду

Захватчики могут поставить на танк современный прицел, но изменить стабилизаторы будет трудно, потому что конструктивно они могут не подойти. Их даже нужно производить под конкретный танк.

Кроме того, даже если россияне и будут пытаться установить современный прицел на модель танка Т-62, то по состоянию на сегодняшний день его не производят в стране-агрессорке. И России остается разве что закупить его у других стран, а с этим могут возникнуть проблемы.

На сегодня это фактически невозможно, учитывая санкции, которые вводят против России. Да, они могут их отремонтировать, чтобы они были боеспособными и хорошо покрасить,

– подытожил военный эксперт.

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Отметим, что украинские защитники результативно уничтожают врага и его военную технику, в частности танки. Так, с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 2 511 боевых машин кафиров, из них за прошедшие сутки – 10 единиц.

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Путин создал штаб управления войной

Владимир Путин создал новый штаб управления войной, возглавленный Сергеем Суровикиным. Таким образом, российский президент стремится создать новую вертикаль военного управления, чтобы изменить ситуацию на поле боя.

По мнению Жданова, такое решение Путина еще больше усугубит противостояние между Суровикиным и главой Генерального штаба России Герасимовым.

Фактически, это новое управление должно управлять Генеральным штабом или Генеральный штаб должен выполнять функцию обеспечения для существования и функционирования этого (штаба – 24 канал) управления войной,

– заметил военный эксперт.

"Они снова сталкиваются с проблемой, что у них недостаточно времени для организации взаимодействия и это может только усугубить систему управления", – подчеркнул он.