Россия хочет "собственным" зерном обеспечить страны Африки: сможет ли заменить украинский экспорт

После выхода из зернового соглашения в России заявили, что якобы "готовы бесплатно поставлять зерно беднейшим странам Африки". Впрочем, мощности страны-оккупанта не хватит и полностью заменить поставки от Украины не удастся.

Об этом 24 Каналу отметил востоковед Михаил Якубович. Он пояснил, что в дальнейшем может происходить с ценами на зерно.

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"Российские мощности не позволят полностью заменить поставки от Украины. Украинский рынок – это 5%. Но много зерна шло через Турцию в Китай и здесь вопрос, что скажет он. Китай пока каких-либо существенных заявлений не делал", – подчеркнул востоковед.

Попытка России поиграть на кризисе

Украина занимала лидерские позиции по экспорту семян подсолнечника и кукурузы, отметил Якубович. Сейчас же происходит рост цен. У России нет таких мощностей, даже если она украдет что-то со временно оккупированных территорий. Так, в Крыму сельское хозяйство руками россиян доведено до того, что товары закупаются из Турции.

"Очевидно, что это попытка поиграть на глобальном продовольственном кризисе и настроить эти страны против Запада. Возникает вопрос, почему раньше была создана международная коалиция по борьбе с сомалийскими пиратами, но ничего не сделано для борьбы с русскими в море, где половина находится под огневым контролем НАТО", – задал риторический вопрос востоковед.

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Сейчас Украина должна выйти на какой-то уровень, чтобы экспортировать часть будущего урожая и получить прибыль.

Если вырастут цены то даже и меньший экспорт зерна он перекроет те же финансы,

– добавил Михаил Якубович.

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