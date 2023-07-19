Про це 24 Каналу зазначив сходознавець Михайло Якубович. Він пояснив, що надалі може відбуватися з цінами на зерно.
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"Російські потужності не дозволять повністю замінити постачання від України. Український ринок – це 5%. Але багато зерна йшло через Туреччину в Китай і тут питання що скаже він. Китай допоки якихось істотних заяв не робив", – наголосив сходознавець.
Спроба Росії пограти на кризі
Україна мала лідерські позиції щодо експорту насіння соняшника та кукурудзи, відзначив Якубович. Наразі ж відбувається зростання цін. Росія не має таких потужностей, навіть якщо вкраде щось з тимчасово окупованих територій. Так, в Криму сільське господарство руками росіян доведене до того, що закуповуються товари із Туреччини.
"Очевидно, що це спроба пограти на глобальній продовольчій кризі і налаштувати ці країни проти Заходу. Виникає питання, чому раніше була створена міжнародна коаліція з боротьби із сомалійськими піратами, але нічого не зроблено для боротьби з російськими в морі, де половина знаходиться під вогневим контролем НАТО", – поставив риторичне питання сходознавець.
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Наразі Україна має вийти на якийсь рівень, аби мати змогу експортувати частину майбутнього врожаю і отримати прибуток.
Якщо виростуть ціни то навіть і менший експорт зерна він перекриє ті ж самі фінанси,
– додав Михайло Якубович.
Зернова угода: останні новини
- 17 липня закінчився термін дії зернової угоди і Росія заявила про свій вихід допоки "не будуть виконані домовленості". Захід засудив цинічний крок країни-агресорки і закликав Кремль не вирішувати свої проблеми за рахунок найбідніших країн.
- Росія відкрито погрожує суднам, які прямують до акваторії Чорного моря. Так зване міністерство оборони країни-окупантки заявило, мовляв з 20 липня вони розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.
- Тим часом у ніч на 19 липня Росія атакувала морські порти України. Під ударом російських військових опинилися "Одеса" та "Чорноморськ", зокрема зернові термінали та портова інфраструктура.