Оккупанты сосредоточились на окружении Авдеевки: 10-й танковый полк понес там мощные потери

Самые активные боевые действия продолжаются на Востоке нашего государства, где оккупанты все еще пытаются наступать, однако лишь терпят безумные потери. В частности, британские разведчики констатировали, что беды постигли бойцов 10-го танкового полка врага.

Во вторник, 28 марта, оборонное ведомство Великобритании опубликовало сводку, в которой говорится, что в последние дни Россия особенно активно пытается захватить Авдеевку на Донетчине. Это даже явилось приоритетом номер один для противника.

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Прогресса нет – только потери

Собственно, взять город вражеским военным не удается. Оккупанты только теряют особый состав и технику.

10-й танковый полк России, вероятно, потерял значительную часть своих танков при попытке окружить Авдеевку с юга. Полк входит в состав 3-го армейского корпуса, первого крупного нового формирования, которое Россия поддержала вторжение в Украину с августа 2022 года,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что данные из отрытых источников свидетельствуют о проблемах с дисциплиной и моральным духом, которые есть в 3-м армейском корпусе.

Несмотря на вероятный период обучения в Беларуси, формирование все еще демонстрирует ограниченную боеспособность,

– констатировали разведчики.

Они предположили, что потери 10-го танкового полка, очевидно, в большинстве своем вызваны тактически ложными фронтальными атаками. Они похожи на те, что были во время других недавних неудачных российских бронетанковых атак, скажем, вокруг Угледара.

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Что говорят в Генштабе о ситуации на Востоке