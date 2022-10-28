"Такое уже не в первый раз": насколько опасны афганские коммандос, которых вербуют вагнеровцы

Российская ЧВК "Вагнера" ищет бойцов, способных пополнить ее ряды. Теперь эта частная военная компания пытается завербовать афганских спецназовцев для войны против Украины.

Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что эта ЧВК уже не в первый раз занимается вербовкой наемников за границей.

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Почему ЧВК "Вагнера" вербует афганских спецназовцев

Мусиенко отметил, что вагнеровцы понесли значительные потери в войне с Украиной и существенно уменьшили свою боеспособность. Пока это уже не та частная военная компания, которая была примерно год назад.

Сама ЧВК "Вагнера" деградировала – она постоянно снижала требования и критерии, необходимые для участия в этой организации. Если раньше она набирала тех, у кого был боевой опыт, то теперь дошла до вербовки заключенных.

Это же не первый раз вербовка объявляется,

– сказал Мусиенко.

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований, ранее такая вербовка происходила в странах Ближнего Востока, например, в Сирии, Ливане и Ираке, а также в некоторых странах Африки, где непосредственно присутствовали наемники ЧВК "Вагнера".

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Насколько опасны афганские коммандос

Мусиенко отметил, что спецназовцы являются самым эффективным и боеспособным крылом их афганской армии. Когда наступали талибы, именно эти коммандос воевали и противостояли им.

В то же время, по его словам, их боевой опыт сводится к противостоянию талибам. Это противостояние не имело постоянной тенденции, а свои навыки и умения они продемонстрировали главным образом только тогда, когда Талибан ушел захватывать власть в Кабуле.

В другой части какой-то боеспособности, какого-то опыта они не продемонстрировали. Поэтому вот на это можно сделать акцент, как на характеристику, скажем, отрицательную для них,

– заявил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Потому что, добавил Мусиенко, огромного боевого опыта у них нет. Но из тех боевых действий и учений, которые прошли эти коммандос, они все же имеют какой-то опыт.

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