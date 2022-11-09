Россияне просят переговоры "без предпосылок": военный эксперт назвал их цель

Россия упорно пытается усадить Украину за стол переговоров на своих ультимативных условиях. Этим Кремль хочет реализовать конкретные цели, которые позволят Москве извлечь политические выгоды.

Учитывая форсированное поражение оккупантов в войне против Украины, они стремятся сохранить хоть какие-то результаты своей преступной агрессии. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса Роман Свитан.

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Эксперт отметил, что россиянам совершенно не нужны переговоры как таковые. Этот процесс можно было назвать сколь угодно, но главное для них – чтобы ВСУ перестали наступать по линии фронта.

То есть россиянам нужен Донбасс, сухопутный коридор в Крым и сам полуостров. Поэтому это им и нужно, но они вряд ли это "выторгуют". Им нужно "заморозить" движение украинских войск, поскольку они прекрасно понимают, что ВСУ гораздо сильнее российской армии и могут россиян выбить не только с правого берега, но и из Луганской области.

– объяснил обозреватель.

По его словам, украинские военные способны как минимум "зачистить" левый берег Северского Донца и сухопутный коридор в Крым, двигаясь из-под Орехового на Мелитополь.

"Как раз после выхода с правого берега освободится несколько десятков тысяч украинских войск на правом берегу. Удерживать правый берег проще, поэтому их могут перебросить в сторону Орехового и дальше начать освобождать уже Запорожский фронт в сторону Мелитополя", – добавил аналитик.

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По его мнению, усиление ВСУ на несколько десятков тысяч бойцов позволит украинским войскам "перерезать" сухопутный "коридор" в Крым.

"Чтобы этого не произошло, россияне готовы идти на любые переговоры. Дело не в условиях, а в самом факте диалога. Ведь когда проходят переговоры – война останавливается. Поэтому они им нужны, а остановка наступления ВСУ", – резюмировал Свитан.

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