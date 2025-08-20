Украинские военные предостерегают от последствий возможных территориальных уступок России. В частности, речь идет о подразделениях, которые продолжают сдерживать российское нашествие и готовятся к вероятному осеннему наступлению возле Доброполья.

Они говорят, что территориальные уступки могут открыть России путь вперед. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также Сможет ли Россия захватить всю Донецкую область: что говорят в ЦПД

Что говорят военные о переговорах?

Издание пообщалось с солдатами 150-го разведывательно-ударного батальона.

Его командир Денис Брижатый замечает, что передача всей Донетчины, как того требует Путин, "может стать долгосрочной катастрофой для Украины".

Потеря Донетчины – района, сильно укрепленного против России, – просто откроет новые направления для дальнейшего наступления: Харьков, Днепр, Запорожье, которые не имеют достаточных укреплений. Это была бы огромная и страшная потеря позиций,

– подчеркнул военный.

При этом военные не считают себя близкими к поражению. В частности, солдат с позывным "Пума" рассказал, что недавно участвовал в поиске российских диверсантов неподалеку Доброполья. Тогда украинской армии удалось зачистить несколько сел. К сожалению, тогда погиб собрат "Пумы", а сам он еще в 2016 получил 2 ранения.

Военный также отметил, что дипломатические переговоры "отвлекают".

А вот его собрат "Оптимус" более прямолинейный:

Какой смысл отдавать России Донецкую область? После всех жертв, всех потерь? Если бы мы собирались это сделать, то могли бы еще в начале войны.

В то же время издание отмечает, что столкновения возле Доброполья продолжаются. Там видны новые окопы, атаки дронов не стихают, и нет никаких признаков ослабления боев.

Последние новости с фронта