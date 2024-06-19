На Покровском направлении Россия пытается прорвать оборону ВСУ: карта боевых действий на 19 июня

Продолжаются 847 сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. В среду, 19 июня, Генштаб уже зафиксировал 42 боевых столкновения.

За эти сутки россияне успели нанести по позициям ВСУ и мирным населенным пунктам 6 авиационных ударов с применением 20 КАБов. Также российская армия применила уже 41 дрон-камикадзе и осуществила более 600 обстрелов.

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Какова ситуация на фронте

Нароссияне штурмовали позиции ВСУ вблизи населенного пункта Липцы. Штурмы закончились безуспешно для России. Сейчас еще продолжается бой в районе Волчанска.

Продолжается бой возле Волчанска: смотрите на карте

Напродолжаются 4 боестолкновения возле Песчаного, Степной Новоселовки и Кругляковки. Ситуацию там ВСУ контролируют.

Продолжаются бои на Купянском направлении: смотрите на карте

Нароссийская армия 5 раз атаковала позиции ВСУ неподалеку Грековки, Невского и Тернов. Ситуация там напряженная. Боевые действия также продолжаются.

Продолжаются боевые действия на Лиманском направлении: смотрите на карте

Нас начала суток 19 июня уже произошло 9 боестолкновений, 2 из которых украинские воины отбили вблизи Нового и Клещеевки. Еще продолжается 7 столкновений возле Калиновки, Нового и Ивановского.

Продолжаются бои на Краматорском направлении: смотрите на карте

Наоккупанты совершили уже 13 попыток прорвать оборонительные рубежи ВСУ возле Новоалександровки, Калинового, Сокола и Новоселовки Первой. 8 атак отражено, еще 5 – продолжаются.

ВСУ отражают атаки на Покровском направлении: смотрите на карте

На, к счастью, неудачно закончилась для России атака неподалеку Парасковиевки. Напряженная обстановка остается в районе Красногоровки, где в настоящее время продолжаются три боестолкновения.

Продолжаются столкновения возле Красногоровки: смотрите на карте

На

россияне также безуспешно для себя вели штурмовые действия возле Ровнополя. Еще одна атака продолжается возле Урожайного. Потерь позиций украинской армией не допущено.

Продолжается бой возле Урожайного: смотрите на карте

Нароссийские войска неудачно штурмовали украинские подразделения вблизи Малой Токмачки.

Россияне атаковали возле Малой Токмачки: смотрите на карте

НаРоссия попыталась оттеснить ВСУ с левобережной части Днепра. Атака закончилась для россиян безуспешно. На остальных направлениях враг активных боевых действий не проводил. Ситуация без изменений.