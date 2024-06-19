На Покровском направлении Россия пытается прорвать оборону ВСУ: карта боевых действий на 19 июня
Источник:Генштаб
Продолжаются 847 сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. В среду, 19 июня, Генштаб уже зафиксировал 42 боевых столкновения.
За эти сутки россияне успели нанести по позициям ВСУ и мирным населенным пунктам 6 авиационных ударов с применением 20 КАБов. Также российская армия применила уже 41 дрон-камикадзе и осуществила более 600 обстрелов.
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Какова ситуация на фронтеНа Харьковском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ вблизи населенного пункта Липцы. Штурмы закончились безуспешно для России. Сейчас еще продолжается бой в районе Волчанска.
Продолжается бой возле Волчанска: смотрите на картеНа Купянском направлении продолжаются 4 боестолкновения возле Песчаного, Степной Новоселовки и Кругляковки. Ситуацию там ВСУ контролируют.
Продолжаются бои на Купянском направлении: смотрите на картеНа Лиманском направлении российская армия 5 раз атаковала позиции ВСУ неподалеку Грековки, Невского и Тернов. Ситуация там напряженная. Боевые действия также продолжаются.
Продолжаются боевые действия на Лиманском направлении: смотрите на картеНа Краматорском направлении с начала суток 19 июня уже произошло 9 боестолкновений, 2 из которых украинские воины отбили вблизи Нового и Клещеевки. Еще продолжается 7 столкновений возле Калиновки, Нового и Ивановского.
Продолжаются бои на Краматорском направлении: смотрите на картеНа Покровском направлении оккупанты совершили уже 13 попыток прорвать оборонительные рубежи ВСУ возле Новоалександровки, Калинового, Сокола и Новоселовки Первой. 8 атак отражено, еще 5 – продолжаются.
ВСУ отражают атаки на Покровском направлении: смотрите на картеНа Кураховском направлении, к счастью, неудачно закончилась для России атака неподалеку Парасковиевки. Напряженная обстановка остается в районе Красногоровки, где в настоящее время продолжаются три боестолкновения.
Продолжаются столкновения возле Красногоровки: смотрите на картеНа Времовском направлении
Продолжается бой возле Урожайного: смотрите на картеНа Ореховском направлении российские войска неудачно штурмовали украинские подразделения вблизи Малой Токмачки.
Россияне атаковали возле Малой Токмачки: смотрите на картеНа Приднепровском направлении Россия попыталась оттеснить ВСУ с левобережной части Днепра. Атака закончилась для россиян безуспешно. На остальных направлениях враг активных боевых действий не проводил. Ситуация без изменений.