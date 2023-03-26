Россия хочет разместить ядерку в Беларуси: ЕС готов ответить
Россия продолжает использовать Беларусь как военный плацдарм. Кремлевский диктатор Владимир Путин планирует разместить там свое ядерное оружие.
Российский президент заявил, что до 1 июля в Беларуси будет достроено хранилище для российского тактического ядерного оружия. В Минобороны США отметили, что сейчас нет никаких признаков подготовки Кремля к применению ядерки.
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В ЕС готовы ответить на размещение ядерного оружия в Беларуси
На заявление о ядерном оружии уже отреагировал верховный представитель Европейского Союза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель.
Размещение в Беларуси российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Беларусь все еще может остановить это, это ее выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями,
– заметил Боррель.
По информации The Guardian, исполняющий обязанности руководителя Международной кампании по запрету ядерного оружия Даниэль Хогста заявил, что пока у Путина есть ядерное оружие, Европа не может быть в безопасности. ICAN осудила заявление президента России.
"Пока у президента Путина есть ядерное оружие, Европа не может быть в безопасности. Он оправдывает эту опасную эскалацию, ссылаясь на десятилетие совместного использования ядерного оружия НАТО. Пока страны продолжают считать ядерное оружие глобальной проблемой, это помогает Путину прикрывать свое поведение", – отметил Хогста.
Россия намерена разместить ядерное оружие в Беларуси
- В ходе интервью российским СМИ 25 марта Путин решил ответить на заявление Великобритании о предоставлении Украине боеприпасов с обедненным ураном. Президент России сообщил, что его страна разместит ядерное оружие в Беларуси.
- До 1 июля там завершат строительство хранилища. Однако говорится не о предоставлении Беларуси ядерного оружия, чтобы им мог воспользоваться Александр Лукашенко.
- Кремль разместит там свои ядерные силы и, как обычно, будет эксплуатировать территорию страны, чтобы пугать Запад оружием массового поражения.
- По сообщению издания Reuters, США очень осторожно прокомментировали угрозы кремлевского диктатора.