Россия хочет разместить ядерку в Беларуси: ЕС готов ответить

Россия продолжает использовать Беларусь как военный плацдарм. Кремлевский диктатор Владимир Путин планирует разместить там свое ядерное оружие.

Российский президент заявил, что до 1 июля в Беларуси будет достроено хранилище для российского тактического ядерного оружия. В Минобороны США отметили, что сейчас нет никаких признаков подготовки Кремля к применению ядерки.

Интересно Роют траншеи и обустраивают укрытия, – у Зеленского рассказали о панике россиян в Крыму

В ЕС готовы ответить на размещение ядерного оружия в Беларуси

На заявление о ядерном оружии уже отреагировал верховный представитель Европейского Союза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель.

Размещение в Беларуси российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Беларусь все еще может остановить это, это ее выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями,

– заметил Боррель.

По информации The Guardian, исполняющий обязанности руководителя Международной кампании по запрету ядерного оружия Даниэль Хогста заявил, что пока у Путина есть ядерное оружие, Европа не может быть в безопасности. ICAN осудила заявление президента России.

"Пока у президента Путина есть ядерное оружие, Европа не может быть в безопасности. Он оправдывает эту опасную эскалацию, ссылаясь на десятилетие совместного использования ядерного оружия НАТО. Пока страны продолжают считать ядерное оружие глобальной проблемой, это помогает Путину прикрывать свое поведение", – отметил Хогста.

Россия намерена разместить ядерное оружие в Беларуси