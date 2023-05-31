Мечтают создать "добровольческий батальон" на Херсонщине: в облсовете рассказали об "успехах" россиян

Российские захватчики на оккупированных территориях Херсонщины пытаются насильно привлечь местных жителей к "добровольческим батальонам". Однако среди херсонцев нет такого количества желающих сформировать подразделение.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он добавил, что "добровольческий батальон имени Маргелова" существует только на бумагах.

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Удачи напрасные

Россияне очень долго пытаются создать "добровольческий батальон", но, к счастью, все попытки напрасны.

Оккупанты даже опубликовали видео якобы с добровольцами, вступившими в батальон. Однако сейчас нет информации о том, что россияне смогли сформировать боеспособное подразделение с жителей Херсонщины.

"У местного населения совсем другие настроения. Люди не будут брать оружие, чтобы воевать против собственного народа", – отметил заместитель председателя Херсонского облсовета.

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Миграция россиян на Херсонщину

На территорию оккупированной Херсонской области переезжают россияне, чтобы занять руководящие должности. Конечно, весь военный контингент в Херсонской области полностью российский.

Желающих россиян приехать в Херсонскую область найти сложно, ведь они прекрасно понимают, что это вражеский для них регион. К тому же настроение у местного населения совсем не такое, как рассказывали российские пропагандисты в начале оккупации.

Есть люди, которые отработали и уехали, в том числе врачи,

– рассказал Соболевский.

Оккупанты пытались сделать "образовательный десант", но у них так же ничего не получилось. Они не смогли найти необходимое количество педагогов в России, которые хотели бы работать и жить на Херсонщине.

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