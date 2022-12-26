Россия их ищет и хочет ликвидировать, – посол о командирах защитников "Азовстали"

В конце сентября Украине удалось освободить из российского плена командиров "Азовстали". В настоящее время согласно договоренностям об обмене они находятся в Турции.

Там пятеро освобожденных командиров будут находиться до окончания войны под протекцией президента Эрдогана. Однако, согласно данным чрезвычайного полномочного посла Украины в Турции Василия Боднара, и в третьей стране защитники не дают покоя стране-террористке.

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Так, несмотря на обмен и договоренности, Россия до сих пор пытается их разыскать и ликвидировать.

Есть информация об их поиске и попытках физической ликвидации со стороны российской стороны,

– сообщил Василий Боднар.

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По словам Василия Боднара, сегодня военные Украины в Турции почти ничем не ограничены. Они имеют доступ к медобслуживанию, нормальному питанию и общению с родными. Также они проходят процесс реабилитации.

Однако, конечно, это не полная свобода, ведь определенные ограничения несут:

информация о попытках их ликвидации,

предварительные договоренности об обмене,

процесс реабилитации

Когда придет подходящий момент и будут достигнуты другие договоренности, они спокойно могут вернуться к своим семьям и к нам здесь помогать защищать Украину.

– сказал Василий Боднар.

Также посол Украины в Турции надеется, что в ближайшее время командиры из "Азовстали" смогут увидеть свои семьи.

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