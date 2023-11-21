"Майдан-3": Зеленский заявил, что Россия планирует отстранить его от власти до конца года

Россия всячески пытается достичь целей, поставленных перед собой, когда развязала полномасштабную войну против Украины. Одной из них стало отстранение от власти действующего президента нашего государства.

Владимир Зеленский рассказал, что Россия хочет отстранить его от власти до конца 2023 года. По его словам, страна-агрессорка придумала план дестабилизации под условным названием "Майдан-3".

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Используют все инструменты

Зеленский отметил, что Россия стремится устранить его, возможно, не из-за убийства, а именно из-за смены власти. Он подчеркнул, что до конца года агрессор хочет провести новую операцию, которой даже уже дали имя.

Они будут использовать любые инструменты, которые они имеют,

– сказал президент.

В то же время он отметил, что "мы можем с этим жить".

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