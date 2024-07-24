Война наконец-то пришла и в Москву, – Самусь оценил ресурсы России

Россия намерена увеличить численность группировки, которая воюет против Украины, до 690 тысяч оккупантов до конца 2024 года. Сначала враг пытался вести так называемую "сво" с ограниченным контингентом, примерно 100 тысяч военных.

Сейчас россияне нанимают все больше солдат за большие деньги, чтобы создать соответствующий человеческий ресурс. Это 24 Каналу отметил директор Центра исследования армии Михаил Самусь.

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"Они 1 миллион 900 тысяч рублей дают за подписание контракта в Москве. Это означает, что война наконец-то пришла и в Москву. Это означает, что на самом деле у них не так все хорошо с ресурсами. И у них пока есть огромный денежный и финансовый ресурс от торговли нефтью с Китаем и Индией", – сказал он.

Какие инструменты нужны Украине

Михаил Самусь убежден, что Украина все-таки должна действовать с помощью высоких технологий, лучшей организации, координации, командования, связи, разведки и применения мощного западного вооружения. Говорится и о ракетах, и об артиллерии. Также Украина ждет самолеты.

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Остается лишь вопрос построения замысла операций и тактики реализации. Сейчас Украине не хватает инструментов, которые могли бы, например, начать планирование операции по деоккупации Крыма. Как минимум, нужно достаточное количество современной авиации, ПВО, дальнобойных средств поражения.

Если у нас эти инструменты будут, тогда можно будет говорить о блокаде, а дальше и о деоккупации Крыма. Блокада Крыма уже отрабатывается. Каждую ночь наносятся удары по разным логистическим путям. Сейчас был удар снова по паромной переправе,

– подчеркнул он.