Зараз росіяни наймають все більше солдат за великі гроші, щоб створити відповідний людський ресурс. Це 24 Каналу зауважив директор Центру дослідження армії Михайло Самусь.

До теми Зараз військо Росії у 5 разів більше, ніж на початку вторгнення, – Сирський вразив цифрою

"Вони 1 мільйон 900 тисяч рублів дають за підписання контракту в Москві. Це означає, що війна нарешті прийшла й до Москви. Це означає, що насправді у них не так все добре з ресурсами. І в них поки є величезний грошовий і фінансовий ресурс від торгівлі нафтою з Китаєм та Індією", – сказав він.

Які інструменти потрібні Україні

Михайло Самусь переконаний, що Україна все-таки має діяти за допомогою високих технологій, кращої організації, координації, командування, зв'язку, розвідки та застосування потужного західного озброєння. Мовиться і про ракети, і про артилерію. Також Україна чекає на літаки.

Читайте також У Криму росіяни не можуть укомплектувати "розпіарену" 810 бригаду

Залишається лише питання побудови задуму операцій та тактики реалізації. Наразі Україні не вистачає інструментів, які могли б, наприклад, почати планування операції щодо деокупації Криму. Як мінімум, потрібна достатня кількість сучасної авіації, ППО, далекобійних засобів ураження.

Якщо у нас ці інструменти будуть, тоді можна буде говорити про блокаду, а далі і про деокупацію Криму. Блокада Криму вже відпрацьовується. Щоночі завдаються удари по різних логістичних шляхах. Зараз був удар знову по поромній переправі,

– підкреслив він.