Разведка Британии назвала приоритетную задачу россиян на оккупированной Херсонщине

В Кремле нацелились на то, чтобы присоединить оккупированные территории Херсонской области к составу России. Коллаборанты в захваченном Херсоне готовятся к тому, чтобы осенью 2022 года провести так называемый "референдум".

Россия хочет узаконить свой контроль над Херсонщиной

Как сообщили в разведке министерства обороны Великобритании, ставленники Кремля на оккупированной территории Херсонщины заявили, что проведут "референдум" по присоединению региона к России.

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Россия, вероятно, придает приоритет псевдоконституционному голосованию в попытке узаконить свой контроль над регионом,

– говорится в сообщении минобороны Британии.

В британской разведке подчеркнули, что, вероятно, политической целью России является поиск конституционного решения проблемы оккупации. Сообщается, что Москва готова фальсифицировать голосование для достижения приемлемого результата.

Минобороны Британии обратило внимание на то, что 28 июня российские оккупанты похитили законного мэра Херсона Игоря Колыхаева. Британская разведка предполагает, что это было сделано, чтобы подавить оппозицию на оккупированных территориях.

В то же время на оккупированных территориях, как подчеркнули в минобороны Британии, продолжается военное и мирное сопротивление.

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ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области

Украинские войска, несмотря на ведение обороны по всей линии столкновения, на определенных участках пытаются вести наступательные действия и наносят противнику поражение.

30 июня сообщалось, что Силами обороны на Криворожском направлении были освобождены и взяты под контроль населенный пункт Потемкино на севере Херсонской области.

В Генштабе ВСУ 2 июля сообщили, что в результате успешной операции нашим воинам удалось освободить населенный пункт Ивановка, также в Херсонской области.

Важно отметить, что России на оккупированных территориях приходится сражаться с партизанами, сопротивление которых только растет. Это подтвердили аналитики CNN со ссылкой на высказывания руководства разведки США и других официальных американских лиц.

Добавим, что в Офисе Президента в июне информировали, что украинские военные уже в 15 – 18 километрах от оккупированного Херсона.

Важно – оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 130 день войны: смотрите видео