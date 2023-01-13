В Кремле вдруг захотели прямые переговоры с Украиной без посредников

Россия на фоне кровопролитных боев за Соледар вдруг снова заговорила о мирных переговорах. В Кремле уже мечтают о том, чтобы переговоры были без посредников.

Как пишут российские пропагандисты, соответствующее заявление сделал представитель МИД России Алексей Полищук, информирует 24 Канал. В Кремле хотят прямых переговоров с Киевом, ведь боятся влияния Запада.

Кстати В Кремле заявили, что не пытаются договориться с Европой о мирном договоре с Киевом

В России считают, что Запад не стремится к миру

В Москве цинично врут, что, мол, западные страны якобы не стремятся урегулировать конфликт, а действуют в своих политических и экономических интересах.

Если и когда эти контакты возобновятся, то они, вероятнее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на переговоры, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах,

– сказал Полищук.

Как Россия меняет риторику по поводу роли Запада