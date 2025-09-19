"Теория победы Путина": ISW объяснил идею, которую продвигают российские чиновники
- Путин и Герасимов считают, что российская армия может выиграть войну путем истощения Украины, используя преимущество в личном составе и технике.
- ISW отмечает, что победа России не является неизбежной, и Украина и Запад могут использовать слабые стороны России.
Российское военное командование продолжает демонстрировать свои планы в войне против Украины. В Кремле считают, что российская армия способна выиграть войну путем истощения противника.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Планирует ли Россия менять свою стратегию?
18 сентября Владимир Путин заявил, что на передовой в Украине находится более 700 тысяч российских солдат.
Начальник Генерального штаба России генерал армии Валерий Герасимов также утверждал, что российские войска продвигаются "практически на всех фронтах" в войне.
Заявления Путина и Герасимова соответствуют общей теории победы Путина, которая основывается на предположении, что Россия имеет ресурсы и боевые возможности для постепенного продвижения и выигрыша войны на истощение против Украины,
– говорится в отчете ISW.
Ранее Путин уже неоднократно подчеркивал, что считает возможным достичь своих военных целей на поле боя даже при условии постепенного продвижения, поскольку российские войска смогут использовать преимущество в личном составе и технике.
По словам аналитиков, недавние заявления Путина и Герасимова являются частью более широкой стратегии Кремля. Цель этой стратегии – заставить Украину и Запад согласиться на максималистские требования Путина из-за страха перед якобы неизбежной победой России и дальнейшим обострением агрессии.
ISW продолжает оценивать, что победа России не является неизбежной, и что Украина и Запад могут использовать несколько ключевых слабых сторон России, чтобы заставить Путина изменить свои расчеты и начать добросовестные переговоры,
– добавляют в ISW.
Российские войска несут потери: последние новости
Несмотря на огромные потери, российская армия не отказывается от попыток расширить контроль над украинскими территориями. За прошедшие сутки украинские войска ликвидировали 1 150 российских солдат.
Также недавно стало известно, что бойцы Сил специальных операций ВСУ поразили логистический хаб 810-й отдельной бригады морской пехоты России, который расположен в Курской области.
Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк в эфире 24 Канала заметил, что оккупанты имеют давнюю проблему с логистикой. Говорится о нехватке пищи и воды на труднодоступных позициях. Дроны доставляют только батареи и радиостанции.