Российское военное командование продолжает демонстрировать свои планы в войне против Украины. В Кремле считают, что российская армия способна выиграть войну путем истощения противника.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Планирует ли Россия менять свою стратегию?

18 сентября Владимир Путин заявил, что на передовой в Украине находится более 700 тысяч российских солдат.

Начальник Генерального штаба России генерал армии Валерий Герасимов также утверждал, что российские войска продвигаются "практически на всех фронтах" в войне.

Заявления Путина и Герасимова соответствуют общей теории победы Путина, которая основывается на предположении, что Россия имеет ресурсы и боевые возможности для постепенного продвижения и выигрыша войны на истощение против Украины,

– говорится в отчете ISW.

Ранее Путин уже неоднократно подчеркивал, что считает возможным достичь своих военных целей на поле боя даже при условии постепенного продвижения, поскольку российские войска смогут использовать преимущество в личном составе и технике.

По словам аналитиков, недавние заявления Путина и Герасимова являются частью более широкой стратегии Кремля. Цель этой стратегии – заставить Украину и Запад согласиться на максималистские требования Путина из-за страха перед якобы неизбежной победой России и дальнейшим обострением агрессии.

ISW продолжает оценивать, что победа России не является неизбежной, и что Украина и Запад могут использовать несколько ключевых слабых сторон России, чтобы заставить Путина изменить свои расчеты и начать добросовестные переговоры,

– добавляют в ISW.

