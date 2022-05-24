Россия хочет возобновить железнодорожное сообщение Донбасса с Крымом, – военный эксперт
Россия сменила тактику военного противостояния. Теперь захватчики используют так называемые фланговые охваты.
Ранее российские кафиры наносили фактически "лобовые" атаки и боев непосредственно в городах. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
Для вывоза краденого металла и зерна оккупанты восстанавливают железную дорогу в Мариуполе
К сожалению, сейчас в Луганской области фиксируют стремительное продвижение врага. Для поставки горюче-смазочных материалов и боезапасов оккупанты используют железную дорогу.
Россия рассматривает возможность восстановления прямого железнодорожного сообщения, для решения как военных, так и экономических вопросов,
– рассказал Снегирев.
По его мнению, это сигнал оккупационных российских сил, которые никогда не отдадут захваченную территорию Донецкой и Луганской области, а также сухопутный коридор в Крым.
"В Луганске находится представитель временно оккупированного Крыма, который решает вопрос обновления железнодорожного сообщения между оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и Крымом", - подчеркнул военный эксперт.
Кафиры используют порт в Мариуполе
Кроме того, россияне разминировали порт в Мариуполе. Его кафиры тоже будут использовать как для военной, так и экономической логистики. Снегирев добавил, что сейчас россияне используют тактику более сокращенного логистического снабжения.
Напомним, что по данным Генштаба, на Слобожанском направлении российские кафиры взялись восстанавливать железнодорожную инфраструктуру в районе Купянска. Это необходимо вражеским войскам для оперативного опрокидывания грузов.
Дмитрий Снегирев о новой тактике врага: смотрите видео
Какая ситуация на Донбассе: последние новости с фронта
- Президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения за 23 мая рассказал, что россияне бросили все силы на Донбасс. Сейчас там наблюдается самая высокая активность за все время.
- Захватчики хотят взять под свой контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей. Поэтому они выжигают все живое на своем пути.
- По словам президента, Донбасс еще никогда не видел такой войны – россияне рушат абсолютно все.
- Только за сутки 23 мая российские кафиры обстреляли 38 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, при этом разрушили и повредили 62 гражданских объекта.
- В Луганской области Россия стащила 25 батальонных тактических групп. Ориентировочно в каждом до 500 человек. В общей сложности это около 12,5 тысячи оккупантов .
- Впрочем, Вооруженные Силы Украины уверенно и мужественно дают отпор врагу. За 23 мая украинские защитники и защитницы из состава группировки ООС отразили на Востоке 16 атак врага .