Морской рэкет: Россия прибегает к коварным методам, чтобы выбить Украину из зернового рынка

Россия саботировала зерновое соглашение, а сейчас пытается выбить Украину с зернового рынка и занять ее место. В частности, оккупанты планируют переодеться в форму ВСУ и захватить или потопить судна третьей стороны, которые будут двигаться в Одессу.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Западные разведки узнали план Кремля, результатом которого должен стать передел зернового рынка в пользу России.

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"В плане был интересный пункт, что Россия готовит операцию под чужим флагом. То есть российские военные, переодетые в форму ВСУ, вероятнее всего, будут пытаться либо захватить, либо потопить суда третьей стороны, которые будут идти в направлении Одессы. Россия хочет полностью блокировать судоходство в этой части акватории Черного моря", – подчеркнул Жданов.

Захватчики не могут зайти кораблями, чтобы осуществить полную морскую блокаду, потому что у Украины есть противокорабельные ракетные комплексы. Поэтому враг решил устроить провокацию.

Фактически это будет пиратский захват от имени Украины. Или пиратское нападение, как это в свое время делали сомалийские пираты, которые занимались рэкетом. Здесь будет операция по дискредитации Украины. Конечно, это будет записано на видео, которое потом якобы случайно попадет в сеть,

– сказал военный эксперт.

Россия хочет занять место Украины на зерновом рынке

Жданов отметил, что в документе, полученном западными разведчиками, прописан план развала зернового соглашения с датами и описанием этапов действий, чтобы Россия получила место Украины на этом рынке.

В плане говорится, что Россия объявляет о приостановлении своего участия в зерновом соглашении, далее – ограничивает допуск суден в порты, уменьшается количество инспекционных команд. По условиям соглашения, страна-агрессор проверяет сухогрузы, которые идут в порты Украины, чтобы они якобы не везли оружие.

Одна инспекционная группа не успевает проверить, создается очередь из кораблей. Когда было объявлено, что они выходят из соглашения, начались ракетные удары по зерновой инфраструктуре. Разрушая ее, Россия пытается не оставить нам шанса для возобновления зернового соглашения. Как возобновлять сделку, если, например, порт не способен отгружать зерно?

– объяснил он.

Жданов о плане России относительно зернового рынка: смотрите видео

Зерновое соглашение: главное