У Путина заявили, что зерновое соглашение "не имеет шансов"

Российские захватчики цинично угрожают разрывом зерновой сделки. Оккупанты аргументируют это тем, что якобы "условия" российской стороны "не выполняются".

Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. Он также заявил, что Россия якобы "несколько раз шла на уступки" и продолжала соглашение.

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Песков отметил, что вряд ли можно предсказывать какое-либо окончательное решение, но шансов у этого соглашения якобы нет.

Соглашение подразумевает "дело". Дело со стороны договаривающихся государств. И вот часть этого дела была сделана, а вторая часть, которая касалась России, не была сделана,

– сказал Песков в комментарии пропагандистам.

Именно поэтому, по его словам, соглашение и нет оснований для его продления. Заметим, что действие соглашения несколько раз продолжалось, однако каждый раз, когда сроки истекали, Россия заявляла, что не будет продолжать работу "зернового коридора".

Каждый раз страна-агрессорка пыталась продавить какие-нибудь исключения из санкций или дополнительные возможности для российского экспорта. Однако так и не достигала результата.

Что следует знать о зерновом соглашении

После начала полномасштабного вторжения в Украину россияне приступили к блокаде украинских портов. Позже Турция вместе с ООН подписали отдельные соглашения с Украиной и Россией о "зерновом коридоре" в Черном море.

Действие зерновой сделки должно пройти ровно через месяц – 17 июля. И хотя сейчас соглашение продолжается, Путин периодически блокирует работу судов, перевозящих украинское зерно. В частности, по состоянию на 1 июня 16 кораблей были заблокированы в портах.