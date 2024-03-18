Боится украинских ударов: Россия решила защищать Черноморский флот, – ISW

Российское минобороны дало сигнал, что оккупанты планируют защищать Черноморский флот. Более того, вероятно, изменили его командование. Все потому, что враг боится новых ударов Украины.

Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны. В ISW отметили, что Украина заставила агрессора передислоцировать свои корабли с временно оккупированного Крыма.

К теме Шойгу видели на командном пункте Черноморского флота: поручил повышать "живучесть кораблей"

Дополнительное вооружение и ежедневные тренировки по отражению ударов

В воскресенье, 17 марта, вражеское минобороны сообщило, что Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота в оккупированном Севастополе. Там прихвостень Путина заслушал доклады об успешных операциях Украины и результатах деятельности российского флота.

Шойгу подчеркнул, что Черноморский флот должен проводить ежедневные тренировки по отражению ударов воздушных и беспилотных морских средств, чтобы все российские экипажи были готовы к обороне.

Шойгу приказал, чтобы Черноморский флот установил дополнительное вооружение, в частности, крупнокалиберные системы и пулеметы, на неопределенных активах флота для усиления обороны России,

– отметили аналитики.

Добавили что оккупант также получил отчет от российского вице-адмирала Сергея Пинчука, который, как утверждали некоторые российские источники, недавно заменил адмирала Виктора Соколова на посту командующего Черноморского флота. Однако ISW пока не может подтвердить это.

Украинская кампания заставила Черноморский флот передислоцировать большинство своих военно-морских сил с главной базы в Севастополе на меньшие и менее боеспособные базы в Новороссийске и других местах,

– подчеркнули в ISW.

Добавили, Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что украинские удары по состоянию на начало февраля 2024 года вывели из строя примерно 33% военных кораблей Черноморского флота, в частности, 24 корабля и 1 подводную лодку.

Позиция Шойгу по защите Черноморского флота выдвигает условия для того, чтобы он или приписывал себе заслуги, если флот станет более эффективным в защите себя от украинских ударов, или обвинил других командующих, если Черноморский флот потерпит неудачу в этой попытке,

– отметили аналитики.

Украина перехватила инициативу в Черном море

В начале марта спикер ВМС констатировал, что наше государство перехватило инициативу на Черном море. Дмитрий Плетенчук отметил, что можно говорить о положительной тенденции украинских действий.

"Можно констатировать, что инициатива сегодня на нашей стороне. В этом деле инициатива много значит, поскольку появляется возможность навязывать свои условия ведения боевых действий", – подчеркнул спикер.

Также сказал, что во время полномасштабной войны украинские морские дроны кардинально изменили ситуацию в море. Поэтому теперь оккупанты уже не чувствуют себя свободно.

"Увидеть их (российские корабли – 24 Канал) даже к югу от Крыма или по центральной части Черного моря – уже большая редкость. Поэтому так, ситуация изменилась, расписание изменилось именно благодаря работе украинских морских дронов, видимо, в первую очередь", – подчеркнул Плетенчук.