План Герасимова по оккупации Донбасса провалился, – британская разведка

Россияне не оставляют попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. Но с этой задачей оккупанты справиться никак не могут.

Как напомнили в британской разведке, 11 января 2023 года начальник генштаба России генерал Валерий Герасимов взял на себя личное командование так называемой "спецоперацией". Но через несколько месяцев его план по оккупации Донбасса провалился.

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Большое наступление Герасимова – пшик

В разведке отмечают, что Герасимов на должности пытался начать всеобщее зимнее наступление. Его цель – расширить контроль России на весь Донбасс.

Через восемьдесят дней становится все более очевидным, что этот проект провалился.

– отмечают в разведке.

Составители отчета отметили, что российские войска смогли добиться лишь незначительных успехов на нескольких участках фронта на Донбассе. Но за это они заплатили большую цену – десятки тысяч жертв. И это стало причиной того, что враг в значительной степени растратил свое временное превосходство в личном составе. Его россияне смогли приобрести благодаря осенней так называемой "частичной мобилизации".

В разведке Великобритании добавили, что Герасимов расширяет пределы того, насколько далеко российское политическое руководство может терпеть неудачу.

Вкратце пройдемся потерями врага. Так, в рамках кампании зимнего наступления наши защитники ликвидировали тысячи захватчиков. А общая цифра "двухсотых" приближается к отметке 180 тысяч.

Россия не успевает подвозить пакеты