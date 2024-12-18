Кремль планировал поделить украинцев на 3 части, – экс-глава ГУР

Уже почти три года, как Украина противостоит широкомасштабной российской агрессии. Экс-глава ГУР оценил, понимают ли украинцы экзистенциальную угрозу своему существованию, и какова роль в этом спецслужб.

По словам экс-главы ГУР Александра Скипальского, сейчас представление о своей исторической миссии и своей ответственности сконцентрировано не в Генеральном штабе, не в Министерстве обороны Украины, а на "передке" , где люди ради своих детей, ради будущего жертвуют жизнью, передает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую неделю".

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"Не хватать - и на "передок", а воспитывать"

Также бывший разведчик предположил, что осознание важности момента есть у отдельных представителей руководства. Он вспомнил, что Кирилл Буданов, понимая свою историческую ответственность, демонстративно наградил связную УПА с лозунгом "Украина превыше всего!".

Скипальский отметил, что "за такие лозунги до 2014-го еще в спину кидали "бандеровцы", если эти заявления делал кто-то из руководства".

В то же время генерал указал на недостаток консолидированной и педагогической работы в соцсетях или на телевидении со стороны Минобороны и Генштаба.

"Если бы это делалось, это было бы фундаментом для мобилизационной работы. Не хватать – и на "передок", а воспитывать, объяснять людям, что сегодня стоит вопрос "существование или ассимиляция украинской нации", – объяснил Скипальский.

Он отметил, что если бы в 2022 году России бы удалось одолеть Украину, то украинцы в глобальном мире были бы совсем ассимилированы.

Вся российская верхушка именно на это была настроена. Они уже планировали разделить украинцев на три части. На тех, кого уничтожат, заставят строить и восстанавливать Россию, и рабов,

– подытожил генерал.

Справка: Александр Скипальский – первый глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В течение 1994–1998 годов - народный депутат Верховной Рады второго созыва. Член Комитета по вопросам обороны и государственной безопасности. Дважды заместитель председателя Службы безопасности Украины (1997–1998, 2006–2007). Почетный председатель правления Объединения ветеранов разведки Украины.