Россия хотела тотального блэкаута в Украине, – Галущенко о массированной атаке 22 марта

Враг 22 марта нанес один из самых массированных ударов по Украине и энергетике в целом. Выпустив 151 цель, Россия стремилась спровоцировать в стране тотальный блэкаут.

Об этом на брифинге в Харькове заявил министр энергетики Герман Галущенко. Он отметил, что враг нанес колоссальный ущерб массированной атакой 22 марта.

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"Цель врага – тотальный блэкаут"

Галущенко заявил, что во время массированной атаки 22 марта оккупанты атаковали подстанции по всей стране, аварийные отключения произошли почти в половине областей Украины. По словам министра энергетики, с начала полномасштабного вторжения атака 22 марта 2024 года стала самой масштабной: враг запустил 151 средство поражения одновременно.

Последствия этой атаки почувствовали жители 12 областей Украины. Галущенко отметил, что оккупанты прицельно атаковали объекты тепловой и гидрогенерации по всей Украине. Эта массированная атака повлияла на всю систему, однако тотального блэкаута удалось избежать.

Хорошая новость в том, что система стабильна и она целостная. Потому что целью этой атаки было как раз не просто попасть в какую-то ТЭЦ или подстанции. Целью был тотальный блэкаут государства. То, что мы жили без ограничений всю зиму, со светом и теплом – это не потому, что атаки не происходили. Они происходили, но имели более региональный характер,

– подчеркнул Галущенко.

Министр добавил, что самые масштабные разрушения – в Харьковской области. Там под атакой оказались объекты генерации и передачи электроэнергии. Сейчас сложно оценить, какие последствия для энергосистемы с финансовой точки зрения. По словам Галущенко, говорится о миллиардах гривен.

"Сейчас мы еще не имеем полной верификации. Работают соответствующие службы 24 на 7, чтобы мы получили быстрый доступ к оборудованию. Разберем эти завалы, посмотрим, поймем последствия, поймем это в деньгах", – заявил министр.

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