Россия хотела тотального блэкаута в Украине, – Галущенко о массированной атаке 22 марта
Враг 22 марта нанес один из самых массированных ударов по Украине и энергетике в целом. Выпустив 151 цель, Россия стремилась спровоцировать в стране тотальный блэкаут.
Об этом на брифинге в Харькове заявил министр энергетики Герман Галущенко. Он отметил, что враг нанес колоссальный ущерб массированной атакой 22 марта.
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"Цель врага – тотальный блэкаут"
Галущенко заявил, что во время массированной атаки 22 марта оккупанты атаковали подстанции по всей стране, аварийные отключения произошли почти в половине областей Украины. По словам министра энергетики, с начала полномасштабного вторжения атака 22 марта 2024 года стала самой масштабной: враг запустил 151 средство поражения одновременно.
Последствия этой атаки почувствовали жители 12 областей Украины. Галущенко отметил, что оккупанты прицельно атаковали объекты тепловой и гидрогенерации по всей Украине. Эта массированная атака повлияла на всю систему, однако тотального блэкаута удалось избежать.
Хорошая новость в том, что система стабильна и она целостная. Потому что целью этой атаки было как раз не просто попасть в какую-то ТЭЦ или подстанции. Целью был тотальный блэкаут государства. То, что мы жили без ограничений всю зиму, со светом и теплом – это не потому, что атаки не происходили. Они происходили, но имели более региональный характер,
– подчеркнул Галущенко.
Министр добавил, что самые масштабные разрушения – в Харьковской области. Там под атакой оказались объекты генерации и передачи электроэнергии. Сейчас сложно оценить, какие последствия для энергосистемы с финансовой точки зрения. По словам Галущенко, говорится о миллиардах гривен.
"Сейчас мы еще не имеем полной верификации. Работают соответствующие службы 24 на 7, чтобы мы получили быстрый доступ к оборудованию. Разберем эти завалы, посмотрим, поймем последствия, поймем это в деньгах", – заявил министр.
Массированная атака 22 марта: главное
- Россия 22 марта массированно атаковала Украину. Сначала оккупанты запустили дроны-камикадзе типа "Шахед", а впоследствии атаковали ракетами различных типов. Так, враг запустил баллистические ракеты "Искандер-М", крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатые ракеты Х-22, аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", управляемые авиационные ракеты Х-59, а также зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. В общем, враг использовал 63 "Шахеда" и 88 ракет различных типов.
- Под ударом оказалась крупнейшая ГЭС Украины – Днепровская. Враг выпустил по дамбе 8 ракет, возник масштабный пожар. К счастью, угрозы прорыва ДнепроГЭС нет. Хотя и есть значительные повреждения, однако они касаются только электростанции и влияют на генерацию электроэнергии.
- Атака 22 марта была также самой массированной для Запорожской области. Враг выпустил по региону около 20 ракет, были повреждены десятки частных домов и многоэтажек.