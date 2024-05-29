В ГПСУ оценили опасность от совместных авиационных учений России и Беларуси

Российская и белорусская армия на днях начали учения авиации и противовоздушной обороны. Украинские войска же пристально следят за развитием событий.

Войска России и Беларуси начали учения авиации в понедельник, 27 мая. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона прокомментировал, есть ли опасность для Украины от этих учений, пишет 24 Канал.

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Украинские военные следят за действиями России и Беларуси

Совместные авиационные учения российских и белорусских военных летчиков будут продолжаться еще несколько дней – до пятницы, 31 мая.

Ранее российское министерство обороны распространило информацию, что тренировки будут нацелены на защиту объектов от воздушных ударов и прикрытие подразделений сухопутных войск.

По словам Демченко, за этими действиями военных России и Беларуси следят подразделения разведки Минобороны Украины и ГПСУ, чтобы понять, "насколько они могут нести угрозу Украине".

Какого-то изменения ситуации не отмечают,

– заверил представитель ГПСУ.

Также он добавил, что украинцам пока не стоит бояться возможных наступлений со стороны белорусской границы.

"За последнее время на границе с Беларусью и любые действия в отношении Украины с этой территории не фиксировались, и, к счастью, Россия не имеет там подразделений сухопутной составляющей, которые могли бы на данный момент нести угрозу нашей стране", – сказал Демченко.

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