От Путина не стоит ждать прагматических шагов: будет ли продолжаться сотрудничество России с Ираном

По данным Sky News, Россия могла тайно получить от Ирана около 100 миллионов шаров и 300 тысяч снарядов. Якобы страна-агрессор расплатилась наличными, чтобы обойти санкции. Но такие отношения между Москвой и Тегераном могут продолжаться и дальше.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, ситуация может быть даже хуже. Мол, россияне за свой счет в Иране строят атомную электростанцию. В то же время, по данным издания Financial Times, Россия опасается покупать у Ирана баллистические ракеты.

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"Россияне могут передать иранцам даже тактическое ядерное оружие. А это – самая большая опасность, которой боится Израиль, Саудовская Аравия и США", – сказал Жирнов.

Одумается ли Путин

Экс-сотрудник КГБ убежден, что ждать от Владимира Путина, что тот опомнится – не надо.

Путин сейчас вообще "отморожен". Ждать от него определенных прагматических решений, что он сейчас одумается, что на него где-то там нажмут...,

– сказал Жирнов.

Он отметил, что на российского диктатора не очень сильно давят по этому поводу.

"Китай давит совсем в другую сторону. Потому что Си Цзиньпин также контактирует с Ираном и тоже очень активно его поддерживает. Лукашенко после поездки в Китай либо съездил, либо планирует поехать в Иран", – рассказал экс-сотрудник КГБ.

По его мнению, выстраивается определенная ось – Россия – Беларусь – Китай – Иран. По его словам, ничего хорошего это не предполагает.

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Внутренние проблемы в странах

Сергей Жирнов считает, что в Иране сейчас очень сильно усложнилась внутренняя ситуация.

"Народ выступает против исламских представителей религии, захвативших власть. 6 месяцев назад примерно 1,5 тысячи человек были приговорены к смертной казни после выступлений в Иране", – рассказал он.

Экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России отметил, что в каждой из стран, возле Владимира Путина, есть серьезные внутренние проблемы. В частности, и в Китае.

"В Китае очень серьезная экономическая ситуация неблагоприятна", – сказал Жирнов.

Он отметил, что у КНР есть проблемы после коронавируса, а также, в частности, с недвижимостью и банками.

"Конечно, есть ресурсы, намного больше, чем у Ирана, но у них тоже проблемы есть", – рассказал Сергей Жирнов.

Будут ли сотрудничать Россия с Ираном

Он убежден, что сотрудничество России с Ираном будет продолжаться.

Путин является запасным кругом для Ирана, а Иран – запасным кругом для Путина. "Страны-изгои" друг друга нашли,

– отметил экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России.

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