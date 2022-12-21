Россия и Иран строят торговый маршрут на 3000 километров, – Bloomberg

Москва и Тегеран строят новый торговый маршрут для транспортировки запрещенных продуктов и оружия. Они инвестируют в него до 25 миллиардов долларов.

Также эти подсанкционные страны постоянно пытаются оградить свои коммерческие связи от вмешательства Запада. Планируемый маршрут поможет им ускорить доставку грузов.

Читайте также ООН не расследует поставки иранских дронов: есть причина

Что известно о маршруте

Россия и Иран строят новый трансконтинентальный торговый путь, простирающийся от восточного края Европы до Индийского океана, имеющий 3000 километров (1860 миль) прохода, находящегося вне досягаемости любого иностранного вмешательства,

– говорится в сообщении.

Также известно, что эти страны тратят миллиарды долларов на то, чтобы ускорить доставку грузов по рекам и железным дорогам, связанным Каспийским морем.

По данным издания, по этому маршруту уже курсируют десятки российских и иранских судов, в том числе подпадающие под санкции.

"Цель России и Ирана – защитить коммерческие связи от вмешательства Запада и наладить новые связи с быстро растущими гигантскими экономиками Азии", – пишет издание.

Более того, этот коридор позволит двум подсанкционным странам сократить маршруты на тысячи километров.



Россия и Иран строят новый маршрут / Инфографика Bloomberg

Что изменит маршрут для России и Ирана

Эксперт Международного института стратегических исследований Марина Шагина пояснила, что Россия и Иран инвестируют до 25 миллиардов долларов во внутренний торговый коридор. Так они пытаются облегчить движение товаров, которое Запад пытается остановить.

Эти две страны играют в кошки-мышки. Они изучат все лазейки для перевозки запрещенных продуктов и оружия,

– объяснила экспертка.

Более того, представитель администрации Джо Байдена в Иране Роберт Малли говорит, что любой новый торговый коридор требует пристального внимания, чтобы попытаться прекратить поставки оружия между Ираном и Россией.

Кроме поставки оружия, есть и другие экономические причины для этого маршрута. В частности, говорится об энергоносителях и сельскохозяйственных товарах. Ведь суда с ними курсируют по рекам Дон и Волга. Также Иран является третьей по величине страной, импортирующей российское зерно.

Известно и то, что Россия и Иран уже приняли торговые соглашения по турбинам, лекарствам, автозапчастям. Кремль поставляет иранскому реактору ядерное топливо и компоненты.

Директор District Consultancy и торговый советник в Вашингтоне Бхарат Гопалсвами объяснил, что:

для построения и поддержки этой инфраструктуры необходимо сотрудничество не только Кремля и Тегерана, но и других стран, являющихся частью коридора;

на результаты работы этого коридора будут влиять изменения геополитических обстоятельств или отношений между этими странами.

Что известно об отношениях Ирана и России