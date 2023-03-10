Цена меньше, чем вред для Ирана: продаст ли Тегеран ракеты Москве

По данным издания Financial Times, Россия воздерживается от закупок иранских баллистических ракет большой дальности. Это ведь может спровоцировать предоставление Украине от США долгожданной ракетной системы ATACMS дальностью 300 километров.

Иран тоже может опасаться передавать России баллистические ракеты, чтобы не получить новые санкции со стороны Запада. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Смотрите также Новая угроза с неба: чем опасны Shahed-191, Shahed-129, Mohajer-6 и как Россия их получила

Иран не будет опустошать свои склады

Он предположил, что иранские власти могут считать, что цена, которую они получат за эти ракеты, будет меньше, чем ущерб, который будет в результате их продажи.

По словам Данилова, Иран не был готов к продаже ракет России, а лишь к обсуждению этой темы, торгу и к тому, чтобы потянуть время.

Очевидно, что Москва направила запрос на поставку ракет еще в мае прошлого года, когда начались переговоры с Ираном по продаже БпЛА. Скорее, это не Россия опасается того, что у нас появятся дальнобойные ракеты, а иранцы последствий для себя.

– подчеркнул эксперт.

Предоставит ли Иран мощную военную помощь России: смотрите видео

Также появилась информация, что Иран тайно передал примерно 100 миллионов пуль и 300 тысяч снарядов России, а также нелетальные средства, в том числе каски и бронежилеты.

Очевидно, что это единственное, чем Иран может помочь России. Но вопрос в том, будет ли Тегеран в дальнейшем поставлять – особенно снаряды,

– считает заместитель директора Центра ближневосточных исследований.

По его мнению, учитывая ситуацию, в которой находится Иран, вряд ли он будет опустошать свои склады.

"В дальнейшем будут поставки, но не масштабные", – резюмировал Сергей Данилов.

Сотрудничество Ирана и России: мнение аналитиков