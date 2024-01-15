Россия может провоцировать новые конфликты: готов ли к этому мир
Недавно немецкий таблоид Bild написал, что НАТО готовится к войне с Россией. Страна-агрессор стремится занимать ведущую роль в мире, а также отвлечь внимание от Украины, для этого ей нужны мировые конфликты.
Такое мнение 24 Каналу озвучил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, статья Bild основывается на исследованиях, которые проводили в Германии несколько месяцев назад.
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"Там было отмечено, что в случае победы России в войне против Украины нападение России на Европу произойдет через 6 – 10 лет. Уже был нарисован коридор и было сказано, что это не теоретические разговоры. Это период, который России понадобится для аккумуляции сил, возобновление определенных производств и нападения на Европу", – заметил он.
Большая мечта России
Иван Ус отметил, что Россия действительно стремится получить ведущую роль в мире, продемонстрировать недееспособность других мировых лидеров. В частности, Соединенных Штатов Америки.
Прежде всего, Россия планирует вернуться на ведущие роли в мире. Они понимают, что существующая конструкция мира им этого не позволяет. Поэтому ее нужно подорвать, а потом уже на обломках построить новую конструкцию во главе с собой. Это великая мечта России,
– сказал он.
Кроме того, создание новых конфликтов в мире отвлекает внимание от войны в Украине. Конечно, это очень выгодно России.
С одной стороны, на Западе понимают, что в случае победы России оккупанты пойдут на Европу, поэтому нужно всеми силами помогать Украине. Однако, с другой стороны, немало моментов во внутренней политике западных стран. К примеру, ситуация в США, где Конгресс до сих пор не принял помощь Украине.
Что известно о статье Bild
- Издание Bild опубликовало секретный документ, в котором Минобороны Германии излагает сценарий того, как НАТО и Россия могут дойти до конфликта. По сценарию Германии эскалация неизбежно перерастает в вооруженный конфликт летом 2025 года. Сценарий Бундесвера "Оборона Альянса 2025" стартует в феврале 2024 года. Действия России и Запада прописаны на каждый месяц вплоть до лета 2025 года.
- Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс отреагировал на статью Bild. Он сообщил, что издание получило в распоряжение только сценарий. Сартс уточнил, что обучающий сценарий всегда является вымышленной ситуацией и направлен на то, чтобы проверить военные возможности в той или иной области.
- Спикер Минобороны Германии Митко Мюллер заявил, что ведомство занимается актуальными безопасностно-политическими угрозами, среди которых и угроза со стороны России. Он не подтвердил и не опроверг статью Bild. По его словам, военное руководство Германии вполне серьезно воспринимает угрозу и проводит обучение для повышения боеготовности Бундесвера. В то же время Мюллер подчеркнул, что политикой страны, в частности, в рамках НАТО остается сдерживание.
- В России тоже успели отреагировать на статью. В частности, спикер российского мид Мария Захарова сравнила публикацию с "прошлогодним гороскопом".