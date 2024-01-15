Россия может провоцировать новые конфликты: готов ли к этому мир

Недавно немецкий таблоид Bild написал, что НАТО готовится к войне с Россией. Страна-агрессор стремится занимать ведущую роль в мире, а также отвлечь внимание от Украины, для этого ей нужны мировые конфликты.

Такое мнение 24 Каналу озвучил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, статья Bild основывается на исследованиях, которые проводили в Германии несколько месяцев назад.

Смотрите также "Путин хочет мира?" Почему странам НАТО следует уже готовиться к войне

"Там было отмечено, что в случае победы России в войне против Украины нападение России на Европу произойдет через 6 – 10 лет. Уже был нарисован коридор и было сказано, что это не теоретические разговоры. Это период, который России понадобится для аккумуляции сил, возобновление определенных производств и нападения на Европу", – заметил он.

Большая мечта России

Иван Ус отметил, что Россия действительно стремится получить ведущую роль в мире, продемонстрировать недееспособность других мировых лидеров. В частности, Соединенных Штатов Америки.

Прежде всего, Россия планирует вернуться на ведущие роли в мире. Они понимают, что существующая конструкция мира им этого не позволяет. Поэтому ее нужно подорвать, а потом уже на обломках построить новую конструкцию во главе с собой. Это великая мечта России,

– сказал он.

Кроме того, создание новых конфликтов в мире отвлекает внимание от войны в Украине. Конечно, это очень выгодно России.

С одной стороны, на Западе понимают, что в случае победы России оккупанты пойдут на Европу, поэтому нужно всеми силами помогать Украине. Однако, с другой стороны, немало моментов во внутренней политике западных стран. К примеру, ситуация в США, где Конгресс до сих пор не принял помощь Украине.

Что известно о статье Bild