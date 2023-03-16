Сложность поражения намного выше, – Игнат назвал новейшую угрозу для украинцев с неба

Российские террористы имеют более новое оружие, которое сложно сбивать украинским ПВО. Это гиперзвуковая аэробалистическая ракета Х-47 "Кинжал".

Эти ракеты выпускают из самолетов МиГ-31К. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Что известно о новейших ракетах России

По словам Игната, гиперзвуковая аэробалистическая ракета Х-47 "Кинжал" применяется из самолетов МиГ-31К. Сложность ее поражения условно в несколько раз выше, чем Х-22, из-за значительно более высокой скорости полета, еще меньшего времени на реагирование техники и человека.

До недавнего времени их применение носило разовый характер, но недавний залп из 6 ракет (Россия выпустила 6 "Кинжалов" ночью 9 марта – 24 Канал) подтверждает истинную опасность этого оружия и критическую потребность в современной ПВО,

– подчеркнул спикер Воздушных сил.

Какие еще ракеты сложно сбивать ПВО

Игнат отметил, что также не сбиваются "узкопрофильные" авиационные противорадиолокационные ракеты Х-31П и подобные ракеты "воздух-земля" меньшей дальности – так сказать, низшего, тактического звена. Но они в большинстве своем несут угрозу только вблизи линии боевого столкновения.

"Мы об этом все честно говорим, чтобы бесполезно не внушать какую-то надежду. Мы не Россия и не можем врать собственному народу", – подчеркнул полковник.

ЗРК, которыми Украина может защититься от "Кинжалов"

9 марта российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Был произведен 81 пуск ракет разного базирования.

Недавно полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал, что системы Patriot и SAMP/T могут сбивать "Кинжалы". Здесь вопрос только в дальности обнаружения и уничтожения. Радиус действия таких зенитно-ракетных комплексов составляет ориентировочно от 35 до 45 километров.

"Поэтому чтобы прикрыться от "Кинжалов" нам нужно много таких комплексов. Здесь вопрос уже к нашим партнерам – смогут ли они нам их передать. И Patriot, и SAMP/T", – заявил Свитан.

Кроме того, еще один мощный противоракетный комплекс есть в Израиле – "Хец". Военный эксперт заявил, что пока мы его не получим, но это может быть направление работы украинского МИД.