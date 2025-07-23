Уже в августе, – экс-офицер Воздушных сил сказал, на что будет делать ставку Россия

Россия не прекращает атаковать украинские населенные пункты дронами и ракетами. Враг увеличивает масштабы производства для накопления средств поражения. Это существенная угроза для украинцев.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что заявления о массированных дроновых атаках являются небезосновательными. Оккупанты действительно могут атаковать Украину, используя 1000 беспилотников.

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"Уже в августе (2025 года – 24 Канал) могут быть массированные атаки. Это вероятно потому, что Россия делает основную ставку на увеличение средств поражения", – сказал он.

Какова тактика России относительно дроновых атак по Украине?

Анатолий Храпчинский отметил, что противник не пытается менять тактику, а применяет классический подход для прорыва противовоздушной обороны Украины.

Говорится об использовании большого количества дронов для нагрузки наших сил ПВО. Это основное направление, к которому движется Россия с августа 2024 года,

– подчеркнул экс-офицер Воздушных сил.

Он напомнил, что именно в прошлом году Владимир Путин заявил о создании российских сил беспилотных систем и о развитии дронов. Именно после этого стало заметным существенное увеличение атак "Шахедами" по территории Украины.

Кроме этих средств поражения, россияне используют дроны-имитаторы. Это также существенно нагружает украинскую противовоздушную оборону.

Как можно противодействовать российским атакам?

Храпчинский подчеркнул, что система ПВО Украины рассчитана значительно на меньшее количество воздушных целей. Силам обороны важно искать решения, которые будут "более стратегически осмотрительными".

Говорится об эшелонированной системе детекции с возможностью распределенного перехвата. Если, например, дрон находится на малых высотах, то можно использовать мобильно-огневые группы или автоматические турели. Если же дроны на больших высотах, то их можно перехватывать более дешевыми средствами – дронами-перехватчиками,

– объяснил он.

Однако есть случаи, когда, из-за сложности обезвреживания вражеских целей, стоит применять авиацию или другие средства поражения.

Экс-офицер Воздушных сил подчеркнул, что нужно значительно увеличить количество оружия, которое Украина производит самостоятельно.

Надо готовиться к тому, что Россия и дальше будет давить. Применение 700 – 1000 дронов может быть не ежедневным, однако массированные обстрелы гарантированы, как это россияне делали в прошлом и позапрошлом годах,

– добавил он.

К слову, Россия активно расширяет производство беспилотников, что может позволить ей одновременно запускать до 2 тысяч дронов, создавая значительные трудности для украинской ПВО. Как отметил генерал Кристиан Фройдинг из Минобороны Германии, использование дорогих ракет вроде Patriot против дешевых "Шахедов" экономически невыгодно, поэтому следует искать более доступные средства обороны.